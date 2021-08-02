Лукашенко обсудил с главой МЧС безопасность на воде и лесные пожары

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главная задача – сохранить жизни людей. Александр Лукашенко сегодня принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси, передает «МИР 24».

Президент обратил внимание на статистику погибших в водоемах. Цифры немалые. В основном тонут из-за халатности и невнимательности. Руководитель МЧС заверил: контроль за безопасностью на воде будет усилен.

«Мы так переживаем за COVID-19. Нас так критиковали и там, и здесь. У нас на воде утопли более 350 человек с начала года. 350 человек! Больше 80% из них в нетрезвом состоянии. Пьяные. Можно было сказать, знаете, сами виноваты. Но есть же доля ответственности и наша», – констатировал Лукашенко.

Еще одна актуальная для многих стран проблема – лесные пожары. Как доложил министр, стихийные возгорания в Беларуси контролируют. Президент потребовал оперативно реагировать на все сообщения.

«Нам удалось очень значительно продвинуться по космическому мониторингу в этой ситуации. Снижение количества этих возгораний только за полгода составило более чем в два с половиной раза. Остается непогашенным один пожар. Это на торфянике в Петриковском районе. Он локализован. Но проблема в том, что он горит в глубину», – рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадим Синявский.

МЧС Беларуси помогает тушить лесные пожары в Турции. В ближайшее время туда готовы отправить дополнительный самолет и специалистов, если в этом возникнет такая необходимость.