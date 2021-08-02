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Лукашенко обсудил с главой МЧС безопасность на воде и лесные пожары
02.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Главная задача – сохранить жизни людей. Александр Лукашенко сегодня принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси, передает «МИР 24».
Президент обратил внимание на статистику погибших в водоемах. Цифры немалые. В основном тонут из-за халатности и невнимательности. Руководитель МЧС заверил: контроль за безопасностью на воде будет усилен.
Еще одна актуальная для многих стран проблема – лесные пожары. Как доложил министр, стихийные возгорания в Беларуси контролируют. Президент потребовал оперативно реагировать на все сообщения.
«Нам удалось очень значительно продвинуться по космическому мониторингу в этой ситуации. Снижение количества этих возгораний только за полгода составило более чем в два с половиной раза. Остается непогашенным один пожар. Это на торфянике в Петриковском районе. Он локализован. Но проблема в том, что он горит в глубину», – рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадим Синявский.
МЧС Беларуси помогает тушить лесные пожары в Турции. В ближайшее время туда готовы отправить дополнительный самолет и специалистов, если в этом возникнет такая необходимость.
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Президент обратил внимание на статистику погибших в водоемах. Цифры немалые. В основном тонут из-за халатности и невнимательности. Еще одна актуальная для многих...
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