ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Правда ли, что в Беларуси не хватает моды на силовиков? Отвечает военнослужащий сил специальных операций

02.08.2021 22:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди, представляющие разные блоки системы национальной безопасности. Их всех объединяет одно – верное служение Родине.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
У нас есть ролик 2013 года. Когда он появился, он вызвал легкое недоумение, потому что армию показали немножко с другой стороны – креативный, рекламный подход. Вот такое вот надо необычное, когда армию показывают в другой роли? Может, не всегда нужно говорить о патриотизме. Нет такого ощущения, что не хватает моды на силовиков?

Правда ли, что в Беларуси не хватает моды на силовиков? Отвечает военнослужащий сил специальных операций

Андрей Шарупич, военнослужащий сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Работа в школах сегодня ведется. Когда приходишь, понимаешь, что такое мода, а что такое нет, какими глазами на тебя смотрят дети. Когда у них вопрос звучит – ребята, кто из вас кем хочет стать? – после общения с ними в армии планирует остаться 90 %. Вот это работа, живое общение. «Зарнички», которые сегодня проводятся в силах специальных операций, приглашение в части, показательные выступления различного рода – это демонстрация возможностей наших.

Кирилл Казаков:
Как часто к вам школьники приходят в части?

Андрей Шарупич:
Во всех частях есть музеи, каждую неделю кто-то их посещает.

Правда ли, что в Беларуси не хватает моды на силовиков? Отвечает военнослужащий сил специальных операций

Алена Сырова, СТВ:
Помнится, по осени, когда представители силовых ведомств приходили в школы, приносили свое обмундирование, это вызывало такое недоумение у родителей, по крайней мере в интернете. Писали, были против, но так ли это на самом деле? Вы говорите, у детей другая реакция.

Андрей Шарупич:
Вы приедьте как-нибудь, посмотрите показательные выступления любой части сил специальных операций, как дети туда приходят, как они к этому относятся. Когда ребенок стоит с любящими глазами, ручки к тебе тянет, хочет посмотреть машины, которые у нас есть, оружие, и он понимает, что это все необходимо, чтобы защитить нас. И он воспринимает нас как защитников, а не так, как кто-то пытается преподнести.

Читайте также: 

Повлияли ли события августа на абитуриентов, которые хотели учиться на силовика? Рассказывают курсант и сотрудник вуза

«Очень много было негатива». Почему во время протестов остались служить даже те силовики, которые раньше хотели уйти?

Изменилось ли отношение к армии Беларуси после августа 2020-го? Рассказывает помощник министра обороны

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ціманоўская атрымала польскую візу, яе муж з дзіцём зьехаў ва Ўкраіну. Найважнейшае за 2 жніўня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by