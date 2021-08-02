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«Такой результат показать было практически невозможно». Как брестские десантники стали лучшими в Беларуси?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Нет стихии, огня, воды, земли или воздуха, что не покорились бы силам специальных операций Беларуси. 2 августа по всей стране отмечает свой праздник одно из самых элитных и надежных подразделений белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Бресте эпицентром событий стала 38-я Брестская десантно-штурмовая бригада – одно из лучших подразделений страны.
На подготовку импровизированного шоу у военных ушли считанные дни. Впрочем, в этом их сила – суметь мобилизоваться в экстремально короткие сроки и достичь результата на отлично. Брестская бригада в 2021 году в ходе инспекторской проверки стала лучшей в стране.
Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Ежегодно свое мастерство силы специальных операций доказывают в ходе международных учений. Сегодня в Беларуси идет подготовка к маневрам «Запад-2021», где примут участие военнослужащие Беларуси, России и Казахстана.
Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, первый заместитель министра обороны Беларуси:
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«Такой результат показать было практически невозможно». Как брестские десантники стали лучшими в Беларуси?
Новости Беларуси. Нет стихии, огня, воды, земли или воздуха, что не покорились бы силам специальных операций Беларуси. 2 августа по всей стране отмечает свой...
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