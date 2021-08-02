«Лукашенко проговорился». Частный бизнес ждет экспроприация?

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«Из людей вытянут денежку и уголовные дела сойдут на нет»





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«Как бы на самом деле Лукашенко не относился к этим фирмам, политических обвинений там не будет, обвинять их будут в неуплате налогов. Лукашенко имеет свойство проговариваться. Даже если он говорит по написанной бумаге, то время от времени отступает от нее и говорит то, что у него на самом деле на душе», – сказал Марголин.

«Скорее всего, дела закончатся также, как весной в ситуации с владельцем торговой сети Green: из людей вытянут денежку и уголовные дела сойдут на нет. Власти все же понимают, что закрывать нормально функционирующее предприятие, закрывать рабочие места все-таки не стоит. Но и оставлять бизнесменов с деньгами не будут. Особенно если они засветились в чем-то: пусть откупаются от обвинений», – считает Марголин.

«Думаю, названными компаниями не ограничатся: деньги всегда нужны, а сейчас особенно. Наверное, точные удары по успешным компаниям будут продолжаться», – полагает Марголин.

«Экономика – явление очень инертное. Не следует думать, что сразу же после каких-то потрясений она обвалится. Даже отдельный завод может влачить жалкое существование очень долго. Негативные явления в белорусской экономик очевидны, но она не развалится в ближайшем будущем. Представьте: если по всей стране не доплатить людям по одному доллару, удастся сэкономить 7 миллионов долларов. А если не доплатить не доллар, а больше? Люди могут этого и не заметить, а власти получит дополнительную подпитку», – отметил Марголин.

«Стоит ожидать экспроприации имущества»





Фото: CEAPP

«Власти не остановились перед зачисткой IT-сферой, тех компаний, которые в той или ином виде участвовали в избирательной компании, собирали деньги для поддержки пострадавших от репрессий, а также тех фирм, которые участвовали в забастовке, объявленной Светланой Тихановской осенью 2020 года».

«Экономически активные граждане со временем становятся политически активными гражданами. Чтобы предотвратить это в будущем, власть намерена избавиться от такого сословия. Для власти любая активность, выходящая за рамки лояльности, представляет угрозу. И будет подвергаться публичному наказанию, арестам, заключениям, выбиванию покаяний», – считает Усов.

«Стоит ожидать экспроприации имущества, бизнеса, финансов – с тем, чтобы с одной стороны уничтожить экономическую альтернативу, а с другой – на какое-то время приобрести финансовые источники для поддержки системы. Вероятен передел экономики, перехват бизнеса силовыми структурами», – полагает Усов.

«Режим это не волнует, он озабочен одним: своей безопасностью и стабильностью системы. Даже если это приведет к деградации, даже если, условно говоря люди начнут голодать, вряд ли кого-то это очень сильно будет беспокоить», – считает Усов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Лукашенко проговорился». Частный бизнес ждет экспроприация? Почему власти не стал скрывают политического мотива уголовного преследования бизнесменов?

В пятницу 30 июлявысказался о «выявлении сети фирм, выступивших за перемены». В частности, он рассказал, что владельцы компании «Юркас» обучали пенсионеров навыкам работы с деструктивными каналами, закупили им для этих целей планшеты.Лукашенко отметил, что руководители предприятий сами активно участвовали в митингах и маршах, а также производили протестную символику, платили за выходы людей на улицы, призывали к противоправным действиям, таким как повреждение автотранспорта правоохранительных органов. Отказывали сотрудникам прокуратуры в доступе к камерам видеонаблюдения.При этом, по словам руководителя страны, бизнесменов (учредителей компаний «21 век», «Юркас», «Модум», TUT.BY) обвиняют по экономическим статьям – неуплате налогов.поинтересовался у экспертов: почему Лукашенко не стал скрывать политического мотива уголовного преследования бизнесменов?Экономиств комментарииотметил, что руководитель страны мог проговориться.Какого развития ситуации стоит ожидать?Будет ли продолжение атаки силовиков на частный бизнес?Как оценить ситуацию в белорусской экономике в целом? С момента президентских выборов и начала политического кризиса прошел уже год, но никакого обвала, несмотря на регулярные предупреждения некоторых, до сих пор не произошло.Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава)в комментарииотметил, что для власти атака на частный бизнес выглядит логичной.Он напомнил, что давление на частный сектор началось уже довольно давно:По его мнению, в «контексте общего политического террора» режим будет продолжать зачистку экономически активного сообщества в Беларуси.Власти попытаются установить экономический контроль над социумом.Но не рискуют ли власти таким образом подорвать основы экономического развития?