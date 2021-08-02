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Конкурс больше, чем в БГУ. Что на самом деле происходит с набором в Военную академию в 2021 году?

02.08.2021 22:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди, представляющие разные блоки системы национальной безопасности. Их всех объединяет одно – верное служение Родине. 

Алена Сырова, СТВ:
Говорят о том, что дичайший недобор в Военную академию, что массово пытаются молодые люди «откосить» от армии, мол, имидж Вооруженных Сил и силовых структур настолько низко пал после 9 августа, что прямо никто туда не хочет идти. Так или нет?

Конкурс больше, чем в БГУ. Что на самом деле происходит с набором в Военную академию в 2021 году?

Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:
Это абсолютная неправда, передергивание фактов, искажение существующего положения дел. Более того, у нас в этом году, после событий прошлого года, значительно увеличилось количество желающих на службу по контракту, причем как без срочной службы, так и остаются ребята после срочной службы. Что касается поступления и конкурса в Академию, опять-таки, искажаются факты. Берется количество заявлений на последнем этапе отбора. Дело в том, что отбор в Военную академию состоит из трех этапов. Первый этап начинается в январе текущего года, когда происходит подача заявлений. Сегодня были данные по БГУ – средний конкурс составил 1,43 человека на место. На момент подачи заявлений в Военную академию конкурс составлял почти 2 человека на место – больше, чем сегодня в БГУ. Вместе с тем мы сами для себя ставим очень высокую планку. Планку по здоровью – 37 % от количества призывников, которые подали заявление в Академию, отсеялись по здоровью. Еще 7 % не прошли профессионально-психологический отбор – это тоже очень важный показатель для военного человека. Мы, как военные люди, для будущего офицера закладываем очень высокие требования по здоровью – ему служить и выполнять задачи 25 лет как минимум. 

Конкурс больше, чем в БГУ. Что на самом деле происходит с набором в Военную академию в 2021 году?

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Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди,...
 
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