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Николай Щёкин: силовые структуры – это не Институт благородных девиц. Есть вещи, которые должны быть закрыты всегда
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Николай Щекин, философ:
Я никогда не думал, никто не предполагал из присутствующих здесь, что нам придется с этим столкнуться, а мы оказались готовы к этому во всех отношениях. У нас 26 лет армия была боеготовна во всех отношениях. И не только армия – все силовые структуры. Сейчас говорили о пиаре. Силовые структуры – это не Институт благородных девиц. Есть вещи, которые должны быть закрыты всегда. Это спецподразделения, ставятся определенные задачи. А есть те, которым можно приоткрыть, особенно что касается общественной безопасности – то, что на виду. Здесь присутствуют те представители силовых структур, задачи которых не должны раскрываться.
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Николай Щёкин: силовые структуры – это не Институт благородных девиц. Есть вещи, которые должны быть закрыты всегда
Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди,...
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