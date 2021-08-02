ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Это адреналин, драйв». Спасатель о том, почему молодые люди идут в МЧС

02.08.2021 22:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди, представляющие разные блоки системы национальной безопасности. Их всех объединяет одно – верное служение Родине. 

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Александр Александрович, спасателям хочется прийти послужить – люди хотят идти в МЧС, меньше не стало?

«Это адреналин, драйв». Спасатель о том, почему молодые люди идут в МЧС

Александр Морев, заместитель начальника Октябрьского районного отдела по ЧС Минска:
Не, конечно, абсолютно. Люди приходят, ребята крепкие, спортсмены. Они понимают, какие задачи здесь делают. У многих есть знакомые, родственники, которые проходят службу в органах и подразделениях, и они знают, с чем сталкиваются. Они хотят тушить пожары, спасать людей. Для молодежи это адреналин, драйв, когда ты по тревоге выезжаешь на пожар, у тебя по сообщению горит квартира, там есть люди. Адреналин зашкаливает.

«Это адреналин, драйв». Спасатель о том, почему молодые люди идут в МЧС

Алена Сырова, СТВ:
Весомый вклад в то, что к вам хотят идти, играет и тот пиар, который устраивает ваша пресс-служба. Мы видим много роликов в интернете. Это действительно выглядит так, будто спасатели – это супергерои, не меньше.

Александр Морев:
Все правильно. Этому уделяется очень большое внимание, проделывается большая работа. Куда ни посмотри, вдоль кольцевой вы проезжаете или в городе находитесь, в общественном транспорте, видите билборды, где спасатель в форме супергероя выносит из горящей квартиры человека. На самом деле так и происходит в реальной жизни и работе, только это гораздо сложнее, тяжелее, к этому надо идти, готовиться, быть физически, морально готовым. Ребята знают, куда они идут. Они хотят этого. 

«Это адреналин, драйв». Спасатель о том, почему молодые люди идут в МЧС

Читайте также: 

Конкурс больше, чем в БГУ. Что на самом деле происходит с набором в Военную академию в 2021 году?

«У нас проблем вообще не бывает». Командир авиационной базы о количестве солдат в призывах

«Я бы хотела, чтобы мой внук служил в армии Республики Беларусь». Вот что сказала итальянка белорусским военным

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я бы хотела, чтобы мой внук служил в армии Республики Беларусь». Вот что сказала итальянка белорусским военным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by