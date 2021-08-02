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Консервация Посадской и Дозорной башен и восстановление Щитовой: работы по реставрации Новогрудского замка идут полным ходом

02.08.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Консервация Посадской и Дозорной башен и восстановление Щитовой: работы по реставрации Новогрудского замка идут полным ходом

Под навесом, как в Турове, или открытым небом? Специалисты обсуждают варианты презентации руин Новогрудского замка. Кстати, памятник международного значения взяли под охрану ровно век назад. Сейчас разрабатывают проект консервации фрагментов трёх башен XIV–XVI столетий и участков стен между ними. Осенью завершатся работы по укреплению горного склона от сползания. 

Так было до огненного «Потопа» середины XVII века. Так есть: над горой – две башни: Щитовка и Костёльная. Столько же в охранных «коробах». Откроют – покажут, что осталось от пятисотлетней Посадской и Дозорца, ровесницы «голов» Мирского замка.

Анна Турович, главный специалист отдела культуры Новогрудского райисполкома: «Исследователи не могут сказать, какими действительно были башни на момент расцвета Новогрудского замка в XVI веке. Потому что, к сожалению, не сохранились до сегодняшнего времени ни одной гравюры, ни какого-то инвентаря. Практически готов проект, который предусматривает консервацию трёх башен – Посадской, Дозорной и Малой брамы, а также фортификационных стен между ними».

Каменная ограда едва заметна под землёй – естественная защита. Теперь смотрим сквозь щели. Это часть арочных сводов Посадской башни. Взорвана в 1660 году. Здесь – отрывки «полосатой» кладки Дозорца. В XIX веке разобрали. Осталось около трёх метров.   

Валерий Сербин, директор Новогрудского строительно-монтажного управления: «В 10-х числах августа заходят подрядчики, будут укреплять эту стену буроинъекционными анкерами. Порядка 42 анкеров будет семиметровых. То есть они зайдут глубоко в склон горы и будут держать. Здесь порядка 4 тысяч кубов земли ещё будет. По мере возможности немножко отсыпаем, постепенно пригружаем. Потому что, если резко, может всё снова уйти».

Самое «мокрое» место великой горы: близко грунтовые воды, бьют несколько криниц. У подножия Замковой уже установили габионы, возводят монолитную бетонную преграду. Дождевую воду навсегда «отвели» со двора. Сегодня его благоустраивают.     

Щитовка – говорящее название. Эта башня двойная. В основании «столп» XIII века, вроде Каменецкого. Стены отреставрируют и приспособят пространство под музей «замка на детинце. Экспозиция будет до третьего яруса. Осталось дождаться, когда легенда станет былью.  

Сразу консервация руин от некогда парадного входа в замок. Старт намечен на 2022 год. Остеклят объекты или оставят под открытым небом? Здесь опять же не стоит забывать, что в Новогрудке история связана с ландшафтом. И будет так всегда.  

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Под навесом, как в Турове, или открытым небом? Специалисты обсуждают варианты презентации руин Новогрудского замка. Кстати, памятник международного значения взяли...
 
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