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Белорусские гребцы вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио
Источник материала: ОНТ
Белорусские гребцы на байдарках и каноэ вышли в полуфинальные заезды Олимпийских игр и готовы бороться за медали.
Олег Юреня финишировал первым в четвертьфинале среди байдарочников на тысячу метров. Уже завтра один из лидеров белорусской сборной поборется за выход в финал. В женской байдарке-двойке порадовали болельщиков Марина Литвинчук и Ольга Худенко. В своем заезде они заняли второе место и вышли в полуфинал, который также пройдет завтра.
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Белорусские гребцы на байдарках и каноэ вышли в полуфинальные заезды Олимпийских игр и готовы бороться за медали. Олег Юреня финишировал первым в четвертьфинале...
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