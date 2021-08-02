Белорусские гребцы вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио

Источник материала: ОНТ

Белорусские гребцы на байдарках и каноэ вышли в полуфинальные заезды Олимпийских игр и готовы бороться за медали.

Олег Юреня финишировал первым в четвертьфинале среди байдарочников на тысячу метров. Уже завтра один из лидеров белорусской сборной поборется за выход в финал. В женской байдарке-двойке порадовали болельщиков Марина Литвинчук и Ольга Худенко. В своем заезде они заняли второе место и вышли в полуфинал, который также пройдет завтра.

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