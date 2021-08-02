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В Германии 100-летнего бывшего эсэсовца обвинили в причастности к 3518 убийствам в концлагере

02.08.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Германии 100-летнего бывшего эсэсовца обвинили в причастности к 3518 убийствам в концлагере

В Германии судом назначена дата заседания по делу 100-летнего мужчины, которого обвиняют в 3518 эпизодах соучастия в убийстве. Обвинение основывается на утверждениях о том, что мужчина во время Второй мировой войны служил охранником СС в концлагере на окраине Берлина, информирует Associated Press.

По версии следствия, подозреваемый был работником в лагере Заксенхаузен с 1942 по 1945 годы.

Судебный процесс по данному делу должен начаться в октябре. Имя подсудимого не разглашается.

Фото: Pixabay

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В Германии судом назначена дата заседания по делу 100-летнего мужчины, которого обвиняют в 3518 эпизодах соучастия в убийстве. Обвинение основывается на утверждениях...
 
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