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В Германии 100-летнего бывшего эсэсовца обвинили в причастности к 3518 убийствам в концлагере
Источник материала: ОНТ
В Германии судом назначена дата заседания по делу 100-летнего мужчины, которого обвиняют в 3518 эпизодах соучастия в убийстве. Обвинение основывается на утверждениях о том, что мужчина во время Второй мировой войны служил охранником СС в концлагере на окраине Берлина,
По версии следствия, подозреваемый был работником в лагере Заксенхаузен с 1942 по 1945 годы.
Судебный процесс по данному делу должен начаться в октябре. Имя подсудимого не разглашается.
Фото: Pixabay
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В Германии судом назначена дата заседания по делу 100-летнего мужчины, которого обвиняют в 3518 эпизодах соучастия в убийстве. Обвинение основывается на утверждениях...
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