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Повалены деревья, сорваны крыши: ураган обрушился на Россонский и Полоцкий районы
Источник материала: ОНТ
Не на шутку сегодня разгулялся ветер в Витебской области. Больше всего от стихии пострадали Россонский и Полоцкий районы.
Повалены деревья, повреждены крыши, а также вышка связи – картина последствий хорошо видна с неба. Был завален участок дороги между Полоцком и Верхнедвинском, движение уже восстановлено.
Не только разрушения, есть и пострадавшие. Жительницу Россон придавило деревом. На помощь подоспели спасатели, женщина в больнице. Кроме того, часть поселка без света – обесточено несколько линий.
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Не на шутку сегодня разгулялся ветер в Витебской области. Больше всего от стихии пострадали Россонский и Полоцкий районы. Повалены деревья, повреждены крыши, а...
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