Повалены деревья, сорваны крыши: ураган обрушился на Россонский и Полоцкий районы

Источник материала: ОНТ

Не на шутку сегодня разгулялся ветер в Витебской области. Больше всего от стихии пострадали Россонский и Полоцкий районы.

Повалены деревья, повреждены крыши, а также вышка связи – картина последствий хорошо видна с неба. Был завален участок дороги между Полоцком и Верхнедвинском, движение уже восстановлено.

Не только разрушения, есть и пострадавшие. Жительницу Россон придавило деревом. На помощь подоспели спасатели, женщина в больнице. Кроме того, часть поселка без света – обесточено несколько линий.

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