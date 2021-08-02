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Повалены деревья, сорваны крыши: ураган обрушился на Россонский и Полоцкий районы

02.08.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Повалены деревья, сорваны крыши: ураган обрушился на Россонский и Полоцкий районы

Не на шутку сегодня разгулялся ветер в Витебской области. Больше всего от стихии пострадали Россонский и Полоцкий районы. 

Повалены деревья, повреждены крыши, а также вышка связи – картина последствий хорошо видна с неба. Был завален участок дороги между Полоцком и Верхнедвинском, движение уже восстановлено.  

Не только разрушения, есть и пострадавшие. Жительницу Россон придавило деревом. На помощь подоспели спасатели, женщина в больнице. Кроме того, часть поселка без света – обесточено несколько линий.

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Не на шутку сегодня разгулялся ветер в Витебской области. Больше всего от стихии пострадали Россонский и Полоцкий районы.  Повалены деревья, повреждены крыши, а...
 
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