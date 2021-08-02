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Более полусотни новых комбайнов получила Могилевская область. Каких успехов с новой техникой добились аграрии

02.08.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более полусотни новых комбайнов получила Могилевская область. Каких успехов с новой техникой добились аграрии

В помощь аграриям. Сегодня автопарк сельскохозяйственной техники Могилёвщины пополнился четырьмя новенькими комбайнами. Всего за жатву в этом году в регион прибыло полсотни современных машин. Тест-драйв – прямо в поле.


Новыми комбайнами на полях Кричевского района любуется даже местная детвора. В хозяйстве «Малятичи-Агро» автопарк пополнился двумя машинами. Ещё два комбайна отправились в соседнее хозяйство. Тест-драйв на уборке зерновых – и сразу оценка эксперта.

Игорь Сидоренко, старший комбайнер сельхозпредприятия «Малятичи-Агро»: «Переключение передач вообще сделали идеально. Всё сделали под иномарку, компьютер поставили больше. Убрали лишнее. Кнопочки нажимаешь, всё горит, магнитола, динамики, кондиционер».

Сегодня обкатку нового комбайна доверили Игорю Сидоренко. Уже завтра в экипаже новый напарник. В семейном подряде с супругой, уверен механизатор, будут и новые тысячи тонн.

В «Малятичи-Агро» 3800 гектаров зернового клина. Больше 40% уже убрали. Намолотили 4700 тонн зерна. Новая техника позволит значительно ускорить жатву. Убрать хлебные нивы планируют за 10 дней.  

Александр Радовский, директор сельхозпредприятия «Малятичи-Агро»: «Это большое подспорье. Спасибо нашему губернатору. А вообще, все механизаторы понимают, что надо убрать в оптимальные сроки, стараются. Ловим каждую погожую минутку. И все нацелены на результат».

Всего на полях Кричевского района урожай убирают 38 экипажей. Горячие обеды, ужины, премии и поздравления прямо в поле за каждые 500 тонн. Хороший стимул и высокие зарплаты – их аграриям района в этом месяце подняли. 

Андрей Седуков, председатель Кричевского райисполкома: «Безусловно, сегодня в руках у механизаторов результаты работы всей растениеводческой отрасли за год. С каким добросовестным трудом они будут относиться, такой будет и результат. Сегодня они у нас самые главные. Сегодня весь район построен на том, чтобы для них были созданы самые комфортные условия труда».

В эту уборочную автопарк сельскохозяйственной техники Могилёвщины пополнили 50 новых комбайнов. Тысячный рубеж жатвы в регионе пересекли уже 52 экипажа. 

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В помощь аграриям. Сегодня автопарк сельскохозяйственной техники Могилёвщины пополнился четырьмя новенькими комбайнами. Всего за жатву в этом году в регион...
 
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