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Более полусотни новых комбайнов получила Могилевская область. Каких успехов с новой техникой добились аграрии
Источник материала: ОНТ
В помощь аграриям. Сегодня автопарк сельскохозяйственной техники Могилёвщины пополнился четырьмя новенькими комбайнами. Всего за жатву в этом году в регион прибыло полсотни современных машин. Тест-драйв – прямо в поле.
Новыми комбайнами на полях Кричевского района любуется даже местная детвора. В хозяйстве «Малятичи-Агро» автопарк пополнился двумя машинами. Ещё два комбайна отправились в соседнее хозяйство. Тест-драйв на уборке зерновых – и сразу оценка эксперта.
Сегодня обкатку нового комбайна доверили Игорю Сидоренко. Уже завтра в экипаже новый напарник. В семейном подряде с супругой, уверен механизатор, будут и новые тысячи тонн.
В «Малятичи-Агро» 3800 гектаров зернового клина. Больше 40% уже убрали. Намолотили 4700 тонн зерна. Новая техника позволит значительно ускорить жатву. Убрать хлебные нивы планируют за 10 дней.
Всего на полях Кричевского района урожай убирают 38 экипажей. Горячие обеды, ужины, премии и поздравления прямо в поле за каждые 500 тонн. Хороший стимул и высокие зарплаты – их аграриям района в этом месяце подняли.
В эту уборочную автопарк сельскохозяйственной техники Могилёвщины пополнили 50 новых комбайнов. Тысячный рубеж жатвы в регионе пересекли уже 52 экипажа.
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Более полусотни новых комбайнов получила Могилевская область. Каких успехов с новой техникой добились аграрии
В помощь аграриям. Сегодня автопарк сельскохозяйственной техники Могилёвщины пополнился четырьмя новенькими комбайнами. Всего за жатву в этом году в регион...
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