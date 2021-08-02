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Уборочная-2021: республиканский каравай приближается к 3,5 млн тонн

02.08.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уборочная-2021: республиканский каравай приближается к 3,5 млн тонн

Уборочная кампания: намолот зерновых приближается к 3,5 миллионам тонн.  

В лидеры вырвалась Минская область, обойдя Брестчину. Остальные по сбору зерна приблизительно на одном уровне. Не отстаёт и север страны. Пока держится погода, хлеборобы в поле с самого утра и до темна. В некоторых регионах урожай собирают в несколько смен, едва ли не круглосуточно.

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Уборочная кампания: намолот зерновых приближается к 3,5 миллионам тонн.   В лидеры вырвалась Минская область, обойдя Брестчину. Остальные по сбору зерна...
 
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