Уборочная-2021: республиканский каравай приближается к 3,5 млн тонн

Источник материала: ОНТ

Уборочная кампания: намолот зерновых приближается к 3,5 миллионам тонн.

В лидеры вырвалась Минская область, обойдя Брестчину. Остальные по сбору зерна приблизительно на одном уровне. Не отстаёт и север страны. Пока держится погода, хлеборобы в поле с самого утра и до темна. В некоторых регионах урожай собирают в несколько смен, едва ли не круглосуточно.

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