|
Олимпийский чемпион Том Дейли вязал свитер для собачки друзей, наблюдая за женскими соревнованиями
Источник материала: ОНТ
Чемпион Олимпийских игр по синхронным прыжкам в воду британец Том Дейли знаменит своей любовью к вязанию. Во время женского финала прыжков в воду сидящий на трибунах атлет связал свитер для собаки своих друзей.
Спустя несколько часов Том поделился снимком получившегося свитера в сторис Instagram.
Том Дейли завоевал золото Олимпиады 26 июля. На следующий день мужчина показал мешочек, связанный для олимпийской награды.
Вязаным вещам на странице Тома в Instagram посвящается немало публикаций, отдельная подборка
Фото: madewithlovebytomdaley / Instagram
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпион Олимпийских игр по синхронным прыжкам в воду британец Том Дейли знаменит своей любовью к вязанию. Во время женского финала прыжков в воду сидящий на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)