Олимпийский чемпион Том Дейли вязал свитер для собачки друзей, наблюдая за женскими соревнованиями

Источник материала: ОНТ

Чемпион Олимпийских игр по синхронным прыжкам в воду британец Том Дейли знаменит своей любовью к вязанию. Во время женского финала прыжков в воду сидящий на трибунах атлет связал свитер для собаки своих друзей.

Спустя несколько часов Том поделился снимком получившегося свитера в сторис Instagram.





Том Дейли завоевал золото Олимпиады 26 июля. На следующий день мужчина показал мешочек, связанный для олимпийской награды.





Вязаным вещам на странице Тома в Instagram посвящается немало публикаций, отдельная подборка отведена под свитера для собак.

Фото: madewithlovebytomdaley / Instagram

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