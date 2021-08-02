Природные пожары, безопасность людей на воде, совершенствование системы оказания помощи: Лукашенко провел совещание с главой МЧС

Источник материала: ОНТ

Главное – сохранить людей. Это лейтмотив разговора Президента с министром по чрезвычайным ситуациям. Вадим Синявский на посту с марта. До этого отвечал за улучшение криминогенной обстановки в Гродненской области. Теперь сфера ответственности – гражданская оборона и пожарная безопасность. Что чаще становится причиной чрезвычайных ситуаций? Сколько вызовов и звонков приняли спасатели за полгода? И как белорусские лётчики помогают тушить пожары в Турции?

Главное – сохранить людей. Это лейтмотив разговора главы государства с министром по чрезвычайным ситуациям. Вадим Синявский на посту лишь с марта этого года. До этого назначения отвечал за улучшение криминогенной обстановки в Гродненской области. Теперь сфера его ответственности – гражданская оборона и пожарная безопасность. Что чаще становится причиной чрезвычайных ситуаций? На какое количество вызовов и звонков ответили спасатели в первом полугодии? И как продвигается миссия белорусских лётчиков спасательной авиации в Турции, где горят леса?

В приёмную Президента направляются двое военной выправки. В компании госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича – министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. Идёт прямо и уверенно. А вот при его назначении в марте этого года пошли нестандартным путём, признаётся Александр Лукашенко. Ведь предыдущая строка в биографии министра – начальник УВД Гродненской области. Но, похоже, что период адаптации на новом рабочем месте был продуктивный.

Глава ведомства за четыре месяца на посту не только подготовил предложения, но и объехал все областные управления МЧС, часть подразделений и отрядов, задача которых – оперативно устранить нештатную ситуацию на крупных промышленных предприятиях.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям: «Посмотрел на организацию работы, изучил их возможность реагирования, действия. Хочу вам доложить, что ежесуточно отрабатываем более 4 тысяч обращений граждан на единые номера. Все граждане получают квалицированную помощь, при необходимости, в том числе, и физическую помощь в обеспечении их защиты».

Спасено – более 3 тысяч человек. На помощь белорусам спасатели отправлялись почти 34 тысячи раз по сигналу «Тревога». Более 600 тысяч обращений на телефонные линии МЧС. Это за полгода. Большинство звонков – «справочного» характера и просьбы о психологической поддержке. Но в фокусе внимания главы государства не столько чрезвычайные происшествия и статистика, а люди, которые пострадали.

Почти 60 тысяч сообщений о пожарах зафиксировано за полгода. Спасатели отмечают рост возгораний – на 6%. Больше гибнет людей – 374 жертвы огня. И самая частая причина пожаров – беспечность. При курении, использовании электроприборов. Впрочем, как и гибели на воде, отмечает министр. Только к беспечности добавляются злоупотреблением алкоголем и купание в «диких» местах.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: «Самая страшная беда в том, что все увещевания со стороны МЧС, нашего координированного нами органа ОСВОД, который непосредственно занимается вопросами обеспечения безопасности, органов внутренних дел, органов государственной власти и управления, но не можем мы, к сожалению, дойти до людей. Поэтому для себя ставим задачу и очень активно выполняем функции по обеспечению безопасности за счет наших боевых расчетов. Люди несут службу по обеспечению безопасности на пожарах, мы снимаем их с нарядов для того, чтобы реагировать на ситуации на воде. В том числе специальными отрядами, как областными, так и республиканским отрядом специального назначения «Зубр». Дополнительные силы и средства направлены для того, чтобы реагировать на спасение людей».

Учитывая изменения погоды, горячие смены для ОСВОД должны немного «остыть». А вот что касается пожаров в экосистемах, то их стало меньше. Обнаружить пожар в зародыше помогает дистанционное зондирование земли.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: «Что касается пожаров в экосистемах, то благодаря космическому мониторингу, возгорания удается вовремя обнаруживать. Снижение количества этих возгораний только за полгода составило более, чем в 2.5 раза. Остается непогашенным один пожар – на торфянике в Петриковском районе. Площадь возгорания изначально была около 100 га, сейчас очаг составляет 40 га. Он локализован, но проблема в том, что он горит в глубину. Пожара не видно, но вместе с тем, процессы эти все происходят».

С процессами горения, точнее, их ликвидации, наши лётчики спасательной авиации, 13 специалистов, помогают сейчас жителям Турции. О выполнении международной миссии министр детально доложил Александру Лукашенко. Вблизи курортного Мармариса тушат пожары два вертолёта МИ-8. Если поступит запрос, то готов к вылету ещё один борт – МИ-26Т. Наши спасатели уже налетали около 40 часов. Экипаж сбросил воду порядка 350 раз.

И эти цифры в очередной раз подтверждают: белорусские спасатели готовы быстро прийти на помощь – на земле и в небе. На родине и даже за тысячи километров тем, кто подаёт сигнал бедствия.

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