Задержаны подозреваемые во взрыве на пустыре в Заводском районе в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

В Минске задержали подозреваемых во взрыве на пустыре Заводского района. Всё произошло в начале лета, травмы получили двое.

Серьёзно пострадал 19-летний парень. После многочисленных операций он продолжает амбулаторное лечение. Все детали происшествия внимательно изучили эксперты. На месте взрыва они обнаружили листы с конспектами, в которые было завернуто самодельное взрывное устройство. По этим уликам и удалось выйти на след троих подозреваемых.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на нас в Telegram