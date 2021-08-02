ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Задержаны подозреваемые во взрыве на пустыре в Заводском районе в Минске

02.08.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Задержаны подозреваемые во взрыве на пустыре в Заводском районе в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

В Минске задержали подозреваемых во взрыве на пустыре Заводского района. Всё произошло в начале лета, травмы получили двое. 

Серьёзно пострадал 19-летний парень. После многочисленных операций он продолжает амбулаторное лечение. Все детали происшествия внимательно изучили эксперты. На месте взрыва они обнаружили листы с конспектами, в которые было завернуто самодельное взрывное устройство. По этим уликам и удалось выйти на след троих подозреваемых. 

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске задержали подозреваемых во взрыве на пустыре Заводского района. Всё произошло в начале лета, травмы получили двое.  Серьёзно пострадал 19-летний парень....
 
Новости дня
Новости разные
 
Замначальника Института погранслужбы о ситуации в Литве: полнейшая безграмотность и несостоятельность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by