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Задержаны подозреваемые во взрыве на пустыре в Заводском районе в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
В Минске задержали подозреваемых во взрыве на пустыре Заводского района. Всё произошло в начале лета, травмы получили двое.
Серьёзно пострадал 19-летний парень. После многочисленных операций он продолжает амбулаторное лечение. Все детали происшествия внимательно изучили эксперты. На месте взрыва они обнаружили листы с конспектами, в которые было завернуто самодельное взрывное устройство. По этим уликам и удалось выйти на след троих подозреваемых.
Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.
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В Минске задержали подозреваемых во взрыве на пустыре Заводского района. Всё произошло в начале лета, травмы получили двое. Серьёзно пострадал 19-летний парень....
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