ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Антилопа перехитрила 16 гиеновидных собак, стадо бегемотов и крокодилов и попала на видео

02.08.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Антилопа перехитрила 16 гиеновидных собак, стадо бегемотов и крокодилов и попала на видео

В ЮАР в национальном парке Крюгера африканская антилопа импала выжила, перехитрив шестнадцать гиеновидных собак, стадо бегемотов и крокодилов в водоеме. Видеозапись спасения животного была опубликована на YouTube-канале парка.

Антилопа пришла на водопой. За ней погнались гиеновидные собаки, всего их было 16. Импала сделала внушительный скачок, но вскоре решила спасаться через водоем.

На записи животное плывет через запруду, в которой кишат крокодилы. После антилопу встречает стадо бегемотов, но она благополучно уворачивается от атак и скрывается в кустарнике.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ЮАР в национальном парке Крюгера африканская антилопа импала выжила, перехитрив шестнадцать гиеновидных собак, стадо бегемотов и крокодилов в водоеме....
 
Новости дня
Новости разные
 
Замначальника Института погранслужбы о ситуации в Литве: полнейшая безграмотность и несостоятельность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by