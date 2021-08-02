|
Антилопа перехитрила 16 гиеновидных собак, стадо бегемотов и крокодилов и попала на видео
Источник материала: ОНТ
В ЮАР в национальном парке Крюгера африканская антилопа импала выжила, перехитрив шестнадцать гиеновидных собак, стадо бегемотов и крокодилов в водоеме. Видеозапись спасения животного
Антилопа пришла на водопой. За ней погнались гиеновидные собаки, всего их было 16. Импала сделала внушительный скачок, но вскоре решила спасаться через водоем.
На записи животное плывет через запруду, в которой кишат крокодилы. После антилопу встречает стадо бегемотов, но она благополучно уворачивается от атак и скрывается в кустарнике.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ЮАР в национальном парке Крюгера африканская антилопа импала выжила, перехитрив шестнадцать гиеновидных собак, стадо бегемотов и крокодилов в водоеме....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)