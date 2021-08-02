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Китай продолжает лидировать в общемедальном зачете на Олимпиаде в Токио
Источник материала: ОНТ
По итогам очередного соревновательного дня в медальном зачете лидирует сборная Китая.
У этой команды – 29 золотых наград. У сборной США 22 медали высшей пробы – она вторая. Японцы 17 раз поднимались на вершину пьедестала и занимают в зачете третью позицию.
У белорусской сборной к этому моменту две награды – золото батутиста Ивана Литвиновича и бронза Максима Недосекова в прыжках в высоту. Наша команда занимает 47-е место.
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По итогам очередного соревновательного дня в медальном зачете лидирует сборная Китая. У этой команды – 29 золотых наград. У сборной США 22 медали высшей пробы – она...
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