Китай продолжает лидировать в общемедальном зачете на Олимпиаде в Токио

Источник материала: ОНТ

По итогам очередного соревновательного дня в медальном зачете лидирует сборная Китая.

У этой команды – 29 золотых наград. У сборной США 22 медали высшей пробы – она вторая. Японцы 17 раз поднимались на вершину пьедестала и занимают в зачете третью позицию.

У белорусской сборной к этому моменту две награды – золото батутиста Ивана Литвиновича и бронза Максима Недосекова в прыжках в высоту. Наша команда занимает 47-е место.

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