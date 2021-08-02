Прогноз погоды на 3 августа: дожди с грозами и до +24°С

Источник материала: ОНТ

Не успел август начаться, как активный южный циклон принес понижение температуры, дожди и порывистый ветер. В ближайшие сутки он покинет Беларусь, но неустойчивая погода сохранится.

Во вторник ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный порывистый, ночью в северных районах сильный порывистый. Влажность до 90%. Атмосферное давление будет расти.

Утром температура воздуха от 14°С по западу до 17°C градусов по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2°С…3°C прохладнее. К середине дня столбики термометров поднимутся до +24°C по Гомельской области. Всего на градус ниже в Могилевской. На остальной территории страны +20°С…+21°C. К вечеру – +19°С…+21°С

Далее метеоусловия продолжит формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в неустойчивой воздушной массе, которая распространяется из Польши. Ожидается переменная облачность. Временами будут проходить кратковременные дожди, местами – грозы с порывистым ветром. Влажность от 40% по востоку до 80% по западу. В среду ночью +8°С…+13°С, в четверг на 3°С теплее, днем +20°С…+27°С. В пятницу вновь придет ненастная погода.

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