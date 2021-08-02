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Помощник министра обороны: практически все родители хотят, чтобы ребята пришли и отслужили
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:
Алена Сырова, СТВ:
Максим Литвинский, заместитель начальника Института пограничной службы Беларуси:
Алена Сырова:
Андрей Шарупич, военнослужащий сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Люди, которые уволились (сегодня встречался с военнослужащими), командир говорит: «Если дальше так будет на душе, я назад вернусь. Есть место, чтобы прийти на контракт?» На самом деле этих мест не так много. Сегодня никто не бросается взять, всех забрать на контракт. То есть он знает, что должен освоить эту специальность, и уже если он кого-то устроит, а у нас к ним требования очень серьезные, тогда, возможно, он пойдет. Плюс ко всему в силах специальных операций есть такая вещь, как доблесть и мастерство. Люди, которые приходят, солдаты-срочники, мечтают попасть туда независимо от того, сдаст он или не сдаст. Он проверить себя идет и там получает конкретную оценку по готовности защитить свое государство. В одиночку причем.
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Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди,...
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