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В Беларуси 6 августа пройдёт единый день приёма граждан

02.08.2021 23:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ближайшую пятницу члены верхней палаты парламента проведут на выезде. Сенаторы продолжают большую работу с гражданами. 6 августа в стране пройдет единый день приема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси 6 августа пройдёт единый день приёма граждан

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова начнет прием в 10:00 в администрации Фрунзенского района Минска. Ее заместитель Анатолий Исаченко пообщается с людьми в Ленинском районе.

В Беларуси 6 августа пройдёт единый день приёма граждан

Также на вопросы граждан ответят глава комиссии по законодательству и строительству Сергей Сивец, Виктор Лискович, который курирует вопросы образования, науки и социального развития, а также председатель комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый.

В Беларуси 6 августа пройдёт единый день приёма граждан

В Беларуси 6 августа пройдёт единый день приёма граждан

В Московском районе Минска на встречу в первой половине дня придет председатель комиссии по международным делам и национальной безопасности. А вечером здесь проведет прием член Совета Республики Олег Руммо. На вопросы граждан также готовы ответить сенаторы Марина Ильина и Виктор Чайчиц.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ближайшую пятницу члены верхней палаты парламента проведут на выезде. Сенаторы продолжают большую работу с гражданами. 6 августа в стране...
 
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