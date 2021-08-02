В Беларуси 6 августа пройдёт единый день приёма граждан

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ближайшую пятницу члены верхней палаты парламента проведут на выезде. Сенаторы продолжают большую работу с гражданами. 6 августа в стране пройдет единый день приема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Председатель Совета Республики Наталья Кочанова начнет прием в 10:00 в администрации Фрунзенского района Минска. Ее заместитель Анатолий Исаченко пообщается с людьми в Ленинском районе.





Также на вопросы граждан ответят глава комиссии по законодательству и строительству Сергей Сивец, Виктор Лискович, который курирует вопросы образования, науки и социального развития, а также председатель комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый.









В Московском районе Минска на встречу в первой половине дня придет председатель комиссии по международным делам и национальной безопасности. А вечером здесь проведет прием член Совета Республики Олег Руммо. На вопросы граждан также готовы ответить сенаторы Марина Ильина и Виктор Чайчиц.