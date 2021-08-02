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«У нас занимаются не только дети». В БГПУ показали, как можно собрать своего первого робота
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В центре образовательной робототехники педуниверситета сотрудники вуза провели экскурсию для младших школьников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ребята познакомились с программой Kodu Game Lab: создавали сферу, в которой действовали виртуальные персонажи. А еще с помощью программируемых конструкторов Lego собрали своего первого робота.
Я в первый раз здесь, я пришла из лагеря, мы тут сейчас создаем игры.
Можно сделать свою программу, чтобы это все само стрелялось.
Играю в мою прекрасную игру.
Кроме того, в центре робототехники дети постарше создают трехмерную модель объекта. Старшеклассники изучают электронные конструкторы, учатся управлять элементами умного дома. Популярностью пользуется конструктор белорусского производителя «Scratch Кот». Ребята прописывают визуальные программы и с помощью датчиков управляют роботами.
Александр Кутыш, заместитель декана по учебной работе БГПУ имени М. Танка:
Анна Климович, декан физико-математического факультета БГПУ имени М. Танка:
IT-лето привлекает многих. Более 30 школьников изучили азы виртуальной реальности. Посетить курсы после записи на сайте вуза.
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Новости Беларуси. В центре образовательной робототехники педуниверситета сотрудники вуза провели экскурсию для младших школьников, сообщили в программе...
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