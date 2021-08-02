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С 14 августа в Минской области откроется охота на водоплавающих болотных птиц. На кого можно охотиться сейчас?

02.08.2021 23:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С 14 августа в Минской области откроется охота на водоплавающих болотных птиц, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Специалисты отмечают: желающим необходимо вовремя получить соответствующее разрешение. За его наличием следить будут строго.

С 14 августа в Минской области откроется охота на водоплавающих болотных птиц. На кого можно охотиться сейчас?

Такие меры позволяют сохранить природное многообразие и не допустить браконьерства. Сейчас в лесах центрального региона для желающих открыта охота на взрослого самца косули и бекаса. К слову, нарушений среди охотников за последние годы стало меньше. За соблюдением правил помогают следить фотоловушки.

С 14 августа в Минской области откроется охота на водоплавающих болотных птиц. На кого можно охотиться сейчас?

Владимир Барткевич, ведущий охотовед Вилейского районного общества охотников и рыболовов:
Охота на копытных у нас проводится только под руководством руководителя охоты, все штатные работники – егеря. Проводим с ними инструктаж постоянно, периодически даже егерей контролируем при проведении охоты, выезжаем. Проводим местные рейды с государственной инспекцией как по графику, так и внепланово.

С 14 августа в Минской области откроется охота на водоплавающих болотных птиц. На кого можно охотиться сейчас?

За незаконную охоту предусмотрена административная ответственность. Нарушитель может получить штраф в размере более 800 рублей.

 
 
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Новости Беларуси. С 14 августа в Минской области откроется охота на водоплавающих болотных птиц, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Специалисты отмечают:...
 
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