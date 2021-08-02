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«Её система подготовки лучшая в мире». Что говорят о главном тренере белорусских батутистов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Среди тех, кто горячо болеет за наших спортсменов в Токио, и совсем юные спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, начинающие батутисты из Гродно. Они не скрывают, что внимательно следили за выступлением Ивана Литвиновича и очень ждут возвращения домой олимпийского чемпиона. А еще говорят, что именно такие победы помогают им, несмотря на все спортивные трудности, идти к намеченной цели.
Софья Ленковец, учащаяся СДЮШОР № 3 Гродно:
Так теперь говорит каждый ребенок в этом зале. У юных батутистов гродненской СДЮШОР № 3 появилась мечта, одна на всех – вырасти и поехать на Олимпиаду. Тем более есть золотой пример из Витебска.
Вове Ряпочкину всего восемь, но он уже виртуозно крутит сальто в воздухе. У мальчика есть все задатки: четкая координация, пытливый ум и самое главное – азарт в глазах. Оказалось, наследственное.
Владимир Ряпочкин, учащийся СДЮШОР № 3 Гродно:
Спортсмен во время прыжков должен попадать в центр – тогда оценка выше. Поднимает балл и высота, на которой выполняются трюки (а это выше третьего этажа), а также чистота, техника, сложность и оригинальность выступления. Вот уж точно – олимпийский девиз в деле: «Быстрее, выше, сильнее – вместе».
Галина Буро, корреспондент:
Батутистов в Гродно готовят уже 40 лет. И если в 80-х годах условия не очень соответствовали подготовке качественных спортсменов, то сегодня здесь кузница кадров.
Алексей Дудоров в 2021 году стал чемпионом Европы, в 2019-м носил титул чемпиона мира, а через три года мечтает завоевать лицензию на Олимпийские игры. Поэтому за выступлением белорусов в Токио следил, несмотря на раннее утро.
Алексей Дудоров, чемпион Европы в командных соревнованиях по прыжкам на батуте:
К слову, главный тренер олимпийской сборной по прыжкам на батуте Ольга Власова родом из города на Немане – это для гродненцев двойной повод для гордости. Здесь стараются соответствовать.
Александр Августинович, тренер-преподаватель по прыжкам на батуте СДЮШОР № 3 Гродно:
Грезят олимпийскими стартами и сами дети. А пока усиленно тренируются и шлют самые искренние слова поддержки своим кумирам в далекий Токио.
Желаем белорусам золота!
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Новости Беларуси. Среди тех, кто горячо болеет за наших спортсменов в Токио, и совсем юные спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например,...
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