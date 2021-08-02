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Гребцы прошли в полуфинал, а метатели – нет. Рассказываем о результатах белорусов в 11-й день ОИ в Токио

02.08.2021 23:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Очередной соревновательный день Олимпийских игр в Токио закончился, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Награды нашли своих героев, а кто-то только получил право выйти в следующую стадию и надеяться на пьедестал. В числе тех, кто продолжит борьбу, есть и белорусы. 

Гребцы прошли в полуфинал, а метатели – нет. Рассказываем о результатах белорусов в 11-й день ОИ в Токио

Утреннюю сессию на ура прошли наши гребцы. В предварительных заездах байдарочник Олег Юреня на километре стал первым, а женский тандем байдарочниц Марины Литвинчук и Ольги Худенко финишировал вторым. Естественно, оба экипажа выступят в полуфиналах. Они намечены на раннее утро вторника, 3 августа. 

Гребцы прошли в полуфинал, а метатели – нет. Рассказываем о результатах белорусов в 11-й день ОИ в Токио

В легкой атлетике завершили отбор представительницы прыжков с шестом. Здесь мы надеялись на Ирину Жук, и она не подвела. Белоруска оказалась среди тех, кто повторно выйдет в сектор для того, чтобы разыграть медали. Квалификация была остановлена на отметке 4 метра и 55 сантиметров. 

Гребцы прошли в полуфинал, а метатели – нет. Рассказываем о результатах белорусов в 11-й день ОИ в Токио

Утренняя сессия у легкоатлетов не задалась. Все трое белорусских метателей, к сожалению, покидают олимпийский сектор. Лучший показатель у Ивана Тихона – он 18-й. Но этого недостаточно для продолжения борьбы. Юрий Васильченко стал 19-м, Глеб Дударев – 27-м.

Гребцы прошли в полуфинал, а метатели – нет. Рассказываем о результатах белорусов в 11-й день ОИ в Токио

Приятный сюрприз преподнесли синхронистки. Дуэт Дарьи Кулагиной и Василины Хондошко представил произвольную программу. Судьи композицию под названием «Ведьмы» оценили 12-й суммой баллов. Следовательно, девушки прошли дальше. Оценка – 88,033 балла.

Гребцы прошли в полуфинал, а метатели – нет. Рассказываем о результатах белорусов в 11-й день ОИ в Токио

Перемещаемся на борцовский ковер. Василиса Марзалюк пробовала силы в утешении, но и там не преуспела. После неудачи в основной сетке она оступилась и в repechage. Дальше идет китаянка Чжоу Цянь – 2:1.

Гребцы прошли в полуфинал, а метатели – нет. Рассказываем о результатах белорусов в 11-й день ОИ в Токио

Конная пара – Александр Зеленко и Карло Гранде – не сможет продолжить выступление в конкуре. Лошадь спортсмена сняли по ветеринарным показаниям.

 
 
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Новости Беларуси. Очередной соревновательный день Олимпийских игр в Токио закончился, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Награды нашли своих героев, а кто-то только...
 
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