Юристы, адвокаты и правозащитники разных стран призвали прекратить преследование адвокатов в Беларуси

Прекратить преследование адвокатов в Беларуси, в том числе лишенного лицензии Дмитрия Лаевского, призвали юристы, адвокаты и правозащитники разных стран.



Адвокат Дмитрий Лаевский

«С начала мирных протестов, вспыхнувших в 2020 году после осужденных международным сообществом президентских выборов, закон в Беларуси превратился в инструмент политических репрессий, а адвокаты — в жертв политического преследования, — говорится в заявлении. — Адвокаты, выражающие взгляды, отличные от взглядов действующих властей, или представляющие в судах участников протестов или деятелей оппозиции, подвергаются постоянному давлению. Репрессии против адвокатов принимают различные формы, включая уголовное преследование, административные аресты, дисциплинарные взыскания», передает БелаПАН .

«За десять месяцев более двадцати адвокатов с активной профессиональной и гражданской позицией в Беларуси были лишены права на профессию», — отмечают авторы.

«С глубоким прискорбием» они констатируют, что «главные органы адвокатского самоуправления в Беларуси сами стали проводниками цензуры и иных репрессивных практик, а также взяли на себя обязанность по "чистке рядов" от неугодных адвокатов».

Несколько абзацев посвящено Дмитрию Лаевскому. Подчеркивается, что это — «одна из самых заметных и уникальных фигур профессионального адвокатского сообщества в Беларуси», «не просто адвокат, но и просветитель и лидер мнений». Исключение Лаевского из Минской городской коллегии адвокатов «не просто лишает его профессии, но лишает голоса его подзащитных, последователей и адвокатов с активной гражданской позицией».

Лаевский известен «активной защитой политических заключенных». «Бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико, адвокат Максим Знак, руководитель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий — это лишь наиболее резонансные из многих его подзащитных», — отмечается в заявлении.

«Исключение Дмитрия Лаевского из коллегии адвокатов является политически мотивированным, лишает его возможности исполнять свои профессиональные обязанности и оставляет жертв политических репрессий без права на защиту», — подчеркивают авторы.

Они призывают «выразить солидарность с Дмитрием Лаевским и другими адвокатами, выполняющими миссию по восстановлению правды и справедливости, а также по предотвращению трансформации закона в инструмент авторитарной политики».

«Мы призываем осудить как акты политического преследования решения об исключении адвокатов, принятые за последние 10 месяцев Белорусской республиканской коллегией адвокатов, Минской городской коллегией адвокатов, Минской областной коллегией адвокатов, а также решения о лишении лицензий Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности Министерства юстиции. Мы также призываем прекратить сотрудничество с руководящими органами вышеуказанных коллегий в их нынешнем составе в связи с выполнением репрессивных функций, и не легитимизировать их как представляющих интересы белорусских адвокатов до момента, в котором их действия можно будет признать как реально отстаивающие независимость адвокатуры», — говорится в заявлении.

Открытое для подписания заявление подготовлено Хельсинкским фондом по правам человека, Всемирной организацией против пыток, Article 19 в партнерстве с Советом юридических и адвокатских сообществ Европы.