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VOKA выпустил мультфильм Disney «Вперед» в новом официальном дубляже

03.08.2021 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На видеосервисе VOKA в официальном белорусском дубляже вышел еще один популярный мультфильм cтудий Disney и Pixar – «Вперед». После премьеры, которая состоялась в феврале 2020 года, он был назван одним из лучших семейных фильмов последних лет и номинирован на премию «Оскар». Главные роли в оригинальной версии озвучили Крис Прэтт и Том Холланд.

Действие мультфильма разворачивается в сказочном мире, населенном эльфами, троллями, гоблинами, единорогами и феями. После открытия электричества магия им стала не нужна, поэтому они летают на самолетах и пользуются мобильными телефонами. Мама двух эльфов – Иэна и Барли Лайтфутов – на 16-летие младшего, Иэна, дала им волшебный посох, который на день может вернуть к жизни их отца. Но для этого им нужно найти еще и волшебный камень, поэтому братья отправляются на поиски магического артефакта.

Специально для платформы VOKA перевод мультфильма на белорусский язык подготовила компания «Кінаконг». По-белорусски эльфы Иэн и Барли заговорили голосами Сергея Жбанкова и Владислава Виноградова. Также в записи дубляжа приняли участие Светлана Тимохина, Наталья Кот-Кузьма, Андрей Градобоев, Александр Овчинников, Кристина Дробыш, Эмилия Пранскуте и Любовь Клок.

Найти новую версию мультфильма «Вперед» можно в разделе видеосервиса «Кіно па-беларуску – CINEVOKA», где также есть переозвученные мультфильмы «Душа», «Вверх», «Рыбка Поньо» и «Тайна Келлс». Кроме анимационного и художественного кино, в разделе «CINEVOKA – Серыялы па-беларуску» в белорусском дубляже зрителям платформы доступны еще и сериалы.

 
 
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На видеосервисе VOKA в официальном белорусском дубляже вышел еще один популярный мультфильм cтудий Disney и Pixar – «Вперед».
 
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