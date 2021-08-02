VOKA выпустил мультфильм Disney «Вперед» в новом официальном дубляже

На видеосервисе VOKA в официальном белорусском дубляже вышел еще один популярный мультфильм cтудий Disney и Pixar – «Вперед». После премьеры, которая состоялась в феврале 2020 года, он был назван одним из лучших семейных фильмов последних лет и номинирован на премию «Оскар». Главные роли в оригинальной версии озвучили Крис Прэтт и Том Холланд.

Действие мультфильма разворачивается в сказочном мире, населенном эльфами, троллями, гоблинами, единорогами и феями. После открытия электричества магия им стала не нужна, поэтому они летают на самолетах и пользуются мобильными телефонами. Мама двух эльфов – Иэна и Барли Лайтфутов – на 16-летие младшего, Иэна, дала им волшебный посох, который на день может вернуть к жизни их отца. Но для этого им нужно найти еще и волшебный камень, поэтому братья отправляются на поиски магического артефакта.

Специально для платформы VOKA перевод мультфильма на белорусский язык подготовила компания «Кінаконг». По-белорусски эльфы Иэн и Барли заговорили голосами Сергея Жбанкова и Владислава Виноградова. Также в записи дубляжа приняли участие Светлана Тимохина, Наталья Кот-Кузьма, Андрей Градобоев, Александр Овчинников, Кристина Дробыш, Эмилия Пранскуте и Любовь Клок.