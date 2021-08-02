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Белнефтехим с 3 августа повышает цены на АЗС на 1 копейку

03.08.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Концерн Белнефтехим с 3 августа 2021 года повышает цены на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 3 августа 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро – 1,94 руб., АИ-95-К5-Евро – 2,04 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,26 руб., ДТ – 2,04 руб.

Это уже 24-е повышение цен на топливо в 2021 году, которое концерн увязывает с ростом цен на нефть на мировом рынке.

 
 
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Концерн Белнефтехим с 3 августа 2021 года повышает цены на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку, говорится в сообщении на сайте ведомства.
 
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