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В Пекине открылась Глобальная конференция по цифровой экономике

03.08.2021 06:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глобальная конференция по цифровой экономике 2021 года открылась в Пекине. Участники форума сосредоточатся на вопросах более эффективного использования цифровых технологий, сообщает Синьхуа.

В условиях, когда мировая экономика все еще находится в состоянии неустойчивого восстановления, цифровая экономика становится ключом к достижению экономического подъема и содействию устойчивому развитию Об этом заявил на церемонии открытия конференции глава Государственной канцелярии интернет-информации КНР Чжуан Жунвэнь.

Китай построил крупнейшие в мире оптоволоконные сети, а также широкополосные мобильные сети 4G и 5G, количество терминальных подключений к сети 5G превысило 365 млн, сценарии применения технологий 5G становятся все более обширными.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Китай построил крупнейшие в мире оптоволоконные сети, а также широкополосные мобильные сети 4G и 5G, количество терминальных подключений к сети 5G превысило 365 млн.
 
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