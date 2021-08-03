Источник материала: UDF



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«Когда Ребекка сравнила свою ДНК с биоматериалом Кэт — девушки были единокровными сестрами», — пишет издание.

«Пострадавших может быть больше. При медицинском вмешательстве Барвина успешно родили детей примерно 500 женщин», — отметило издание.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Канаде судят врача, который оплодотворял пациенток своей спермой Медика обвиняют в том, что на протяжении 50 лет он тайно оплодотворял пациенток своей или чужой спермой, не принадлежавшей их партнерам.

Инициатором коллективного иска стала его 25-летняя биологическая дочь, которой с возрастом поставили диагноз – непереносимость глютена и которого нет ни у кого в ее семье.Желая найти причину своего недуга Диксон запросила образец ДНК своих родителей у репродуктолога.ей отказал. Тогда Ребекка заподозрила неладное и поделилась своими опасениями с девушкой по имени Кэт — дочкой еще одной пациентки того же врача. У Кэт оказался схожий диагноз.Позже девушка убедила Нормана провести тест. Оказалось, врач был отцом обеих девушек.После этого Реббека стала искать пациентов врача. Она инициировала коллективный иск к Барвину. Всего против репродуктолога выступили около ста из 226 пострадавших — дети пар, обратившихся за лечением. Теперь они не знают, кто их биологические отцы на самом деле. Так как выяснилось, что доктор использовал не ту сперму, которую указывал во время оплодотворения. Также выяснилось, что 17 человек — биологические дети самого репродуктолога.Теперь пострадавшие требуют материальной компенсации от врача. Если суд примет их сторону, репродуктолог должен будет выплатить им всем около 10 миллионов долларов.Если стороны договорятся, деньги пострадавшим выплатит Канадская ассоциация медицинской защиты — некоммерческое общество врачебной взаимопомощи.Барвин начал практику в 70-х. Он работал в государственной клинике, а потом открыл собственную. В 1997 году репродуктолог получил высшую гражданскую награду страны — Орден Канады.Ранее сообщалось, что в мире рождается больше близнецов, чем когда-либо.