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Виктор Бабарико в колонии вышел на работу

03.08.2021 07:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Виктор Бабарико в колонии вышел на работу
Иллюстративное фото
Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное в понедельник, 2 августа, пресс-службой его штаба.

Виктор Бабарико отбывает наказание в исправительной колонии №1 в Новополоцке в условиях усиленного режима. Он был этапирован туда практически сразу после суда, 10 июля. После этого он находился в карантине. Несколько раз его посещали адвокаты.

В этот раз в понедельник в 9 часов утра — как и в предыдущие посещения — адвокат Наталья Мацкевич приехала в колонию для оказания Виктору юридической помощи, но ей отказали в свидании с подзащитным.

«Начальник колонии сообщил, что свидание до 17:00 часов предоставлено быть не может, так как Виктор Бабарико находится на работе и с неё снять нельзя. Со слов начальника, свидание может состояться в нерабочее время до отбоя», — рассказали в штабе.



Адвокат подала заявление с указанием на то, что по ст. 62 Конституции каждый имеет право воспользоваться юридической помощью адвоката в любой момент без ограничений, и ожидала допуска к подзащитному. Состоялось ли в итоге свидание в этот день, представители команды Бабарико пока не сообщили.
 
 
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Осужденный на 14 лет лишения свободы после попытки претендовать на президентский пост, вышел на работу в колонии.
 
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