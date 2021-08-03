Источник материала: UDF



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«Начальник колонии сообщил, что свидание до 17:00 часов предоставлено быть не может, так как Виктор Бабарико находится на работе и с неё снять нельзя. Со слов начальника, свидание может состояться в нерабочее время до отбоя», — рассказали в штабе.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Виктор Бабарико в колонии вышел на работу Осужденный на 14 лет лишения свободы после попытки претендовать на президентский пост, вышел на работу в колонии.

отбывает наказание в исправительной колонии №1 в Новополоцке в условиях усиленного режима. Он был этапирован туда практически сразу после суда, 10 июля. После этого он находился в карантине. Несколько раз его посещали адвокаты.В этот раз в понедельник в 9 часов утра — как и в предыдущие посещения — адвокатприехала в колонию для оказания Виктору юридической помощи, но ей отказали в свидании с подзащитным.Адвокат подала заявление с указанием на то, что по ст. 62 Конституции каждый имеет право воспользоваться юридической помощью адвоката в любой момент без ограничений, и ожидала допуска к подзащитному. Состоялось ли в итоге свидание в этот день, представители команды Бабарико пока не сообщили.