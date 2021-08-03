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Беларусь на третьей строчке в Европе по по динамике ипотеки

03.08.2021 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Динамика белорусского ипотечного рынка за последние три года оказалась одной из лучших в Европе.

Беларусь на третьей строчке в Европе по по динамике ипотеки
Беларусь с результатом +68,2% за последние три года расположилась на третьей позиции, уступив лишь Казахстану, где ипотечный портфель в банках вырос на 116,4% и России, где прирост составил 85,5%. Также в пятерку лидеров вошли Эстония (+56%) и Ирландия (48%). Еще у четырех стран ипотечный портфель вырос более чем на 40%, говорится в исследовании РИА Рейтинг.

Хороший результат у лидеров списка эксперты связывают со снижением ставок. При этом они отмечают, что низкие процентные ставки были характерны для многих стран Европы, а в некоторых странах, например, в Данни, часть кредитов и вовсе в последние годы выдавались под отрицательные ставки, то есть порой банк доплачивал за то, что у него взяли кредит. Однако это не сильно сказалось на динамике. Среднестатистический прирост в 2018-2020 годах в странах Европы был в диапазоне 15-25%.

Если рассматривать удельные показатели, то тут разница даже еще больше. Например, в России на душу населения приходиться более 70 тысяч рублей ипотечных кредитов. Это больше, чем у ряда соседних стран. Например, в Казахстане таких кредитов чуть более 20 тысяч российских рублей на человека, в Беларуси - немногим более 30 тысяч российских рублей, а в Украине лишь 1,5 тысячи рублей.

Вероятно, темпы роста ипотеки в страна-лидерах списка могут несколько снизятся в среднесрочной перспективе вслед за ростом ставок. 
 
 
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Динамика белорусского ипотечного рынка за последние три года оказалась одной из лучших в Европе.
 
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