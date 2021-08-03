Источник материала: UDF

Фото: Luis Villasmil / Unsplash

«С этой точки зрения, телефон также не самый безопасный канал и для переговоров, поэтому высокопоставленные лица всегда предпочитают общаться в деловом формате вживую», — заключил Шерман.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт перечислил опасные темы для обсуждения возле смартфона Многим пользователям смартфонов социальные сети и поисковые системы предлагают рекламу тех продуктов, которые они только обсуждали.

Однако эксперт призвал не обсуждать конфиденциальную информацию около телефона. Под ней эксперт подразумевает финансовые истории, суммы сделок, количество наличных денег или даже счета. Эти данные могут украсть мошенники и использовать их для пополнения собственного банковского счета.Специалист добавил, что нередко телефоны прослушивают в рамках промышленного шпионажа. При переговорах с клиентом или партнером по смартфону конкуренты смогут перехватить информацию и увести потребителей, предложив более выгодны для сотрудничества условия или сорвав заказ.