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Эксперт перечислил опасные темы для обсуждения возле смартфона
Источник материала: UDF
Фото: Luis Villasmil / Unsplash
Однако эксперт призвал не обсуждать конфиденциальную информацию около телефона. Под ней эксперт подразумевает финансовые истории, суммы сделок, количество наличных денег или даже счета. Эти данные могут украсть мошенники и использовать их для пополнения собственного банковского счета.
Специалист добавил, что нередко телефоны прослушивают в рамках промышленного шпионажа. При переговорах с клиентом или партнером по смартфону конкуренты смогут перехватить информацию и увести потребителей, предложив более выгодны для сотрудничества условия или сорвав заказ.
«С этой точки зрения, телефон также не самый безопасный канал и для переговоров, поэтому высокопоставленные лица всегда предпочитают общаться в деловом формате вживую», — заключил Шерман.
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Многим пользователям смартфонов социальные сети и поисковые системы предлагают рекламу тех продуктов, которые они только обсуждали.
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