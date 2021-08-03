Тимановская покинет Токио 4 августа

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сообщает Sputnik со ссылкой на агентство Reuters. Белорусская бегунья Кристина Тимановская покинет Токио в среду 4 августа,Sputnik со ссылкой на агентство Reuters.





Ранее в понедельник заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что спортсменка получила гуманитарную визу, а страна поможет ей вылететь из Японии и продолжить спортивную карьеру.

По информации агентства, Тимановская покинет Токио через два дня – прямым рейсом в Варшаву.



Что произошло





В воскресенье 1 августа Кристина Тимановская заявила СМИ, что ее досрочно пытаются отправить из Токио в Минск . При этом 2 августа у спортсменки был запланирован старт на 200 метров. Чуть позже в НОК Беларуси объяснили, почему легкоатлетку решили отозвать из Японии "в связи с эмоционально-психологическим состоянием спортсменки".





По прибытии в аэропорт Токио бегунья обратилась к сотрудникам полиции, а затем записала видеообращение к МОК с просьбой разобраться в ситуации. В организации заявили, что изучают возникшую проблему.





Реакция на скандал





Международный олимпийский комитет заявил, что после случая с Тимановской может пересмотреть условия участия белорусских спортсменов в Олимпийских играх. НОК Беларуси сообщил, что внимательно следит за ситуацией с легкоатлеткой и тесно сотрудничает по данному вопросу с оргкомитетом Игр в Токио и Международным олимпийским комитетом.

Посольство Беларуси обратилось к японской стороне с просьбой предоставить информацию о белорусской легкоатлетке. Вечером в воскресенье в эфире белорусского телевидения ситуацию прокомментировал главный тренер по легкой атлетике Юрий Моисевич.





Чем известна Кристина Тимановская





Кристине Тимановской 24 года, она выступает за сборную Беларуси по легкой атлетике с 2015-го, является мастером спорта страны международного класса. Легкоатлетка - чемпионка Универсиады в Неаполе, победительница и призер белорусских национальных первенств, неоднократно участвовала в крупных международных турнирах, в том числе в чемпионате мира в Дохе.

На данный момент в копилке белорусских спортсменов две медали - "золото" завоевал в субботу прыгун на батуте Иван Литвинович, в воскресенье "бронзу" взял Максим Недосеков.







