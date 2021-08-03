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Тимановская покинет Токио 4 августа

03.08.2021 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Добираться до польской столицы белорусская бегунья будет прямым рейсом из Токио.

© Photo : БФЛА

Белорусская бегунья Кристина Тимановская покинет Токио в среду 4 августа, сообщает Sputnik со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее в понедельник заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что спортсменка получила гуманитарную визу, а страна поможет ей вылететь из Японии и продолжить спортивную карьеру.
По информации агентства, Тимановская покинет Токио через два дня – прямым рейсом в Варшаву.


Что произошло


В воскресенье 1 августа Кристина Тимановская заявила СМИ, что ее досрочно пытаются отправить из Токио в Минск. При этом 2 августа у спортсменки был запланирован старт на 200 метров. Чуть позже в НОК Беларуси объяснили, почему легкоатлетку решили отозвать из Японии "в связи с эмоционально-психологическим состоянием спортсменки".

По прибытии в аэропорт Токио бегунья обратилась к сотрудникам полиции, а затем записала видеообращение к МОК с просьбой разобраться в ситуации. В организации заявили, что изучают возникшую проблему.

Реакция на скандал


Международный олимпийский комитет заявил, что после случая с Тимановской может пересмотреть условия участия белорусских спортсменов в Олимпийских играх. НОК Беларуси сообщил, что внимательно следит за ситуацией с легкоатлеткой и тесно сотрудничает по данному вопросу с оргкомитетом Игр в Токио и Международным олимпийским комитетом.
Посольство Беларуси обратилось к японской стороне с просьбой предоставить информацию о белорусской легкоатлетке. Вечером в воскресенье в эфире белорусского телевидения ситуацию прокомментировал главный тренер по легкой атлетике Юрий Моисевич.

Чем известна Кристина Тимановская


Кристине Тимановской 24 года, она выступает за сборную Беларуси по легкой атлетике с 2015-го, является мастером спорта страны международного класса. Легкоатлетка - чемпионка Универсиады в Неаполе, победительница и призер белорусских национальных первенств, неоднократно участвовала в крупных международных турнирах, в том числе в чемпионате мира в Дохе.
На данный момент в копилке белорусских спортсменов две медали - "золото" завоевал в субботу прыгун на батуте Иван Литвинович, в воскресенье "бронзу" взял Максим Недосеков.
 
Теги: Минск
 
 
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