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Стало изсестно, за что ликвидировали бизнес-школу ИПМ
Источник материала: Партизан
Правление Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского обсудило тревожные тенденции в отношениях с госорганами.
В частности, бизнес-союз оценил решение Мингорисполкома от 22 июля о ликвидации частного учреждения образования «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов «Бизнес-школа ИПМ» (организация являлась членом БСПН).
Участники заседания правления выразили недоумение по поводу основания ликвидации — «в связи с неосуществлением предпринимательской деятельности в течение двух лет».
Бизнес-школа ИПМ являлась одним из ведущих учреждений образования страны,
Правление БСПН решило письменно обратиться к регистрирующему органу за разъяснениями.
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Правление Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского обсудило тревожные тенденции в отношениях с госорганами.
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