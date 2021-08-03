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Стало изсестно, за что ликвидировали бизнес-школу ИПМ

03.08.2021 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правление Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского обсудило тревожные тенденции в отношениях с госорганами.



В частности, бизнес-союз оценил решение Мингорисполкома от 22 июля о ликвидации частного учреждения образования «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов «Бизнес-школа ИПМ» (организация являлась членом БСПН).

Участники заседания правления выразили недоумение по поводу основания ликвидации — «в связи с неосуществлением предпринимательской деятельности в течение двух лет».

Бизнес-школа ИПМ являлась одним из ведущих учреждений образования страны, пишет Оfficelife.media, которое имело международную аккредитацию и готовило топ-менеджеров, в том числе по программе Executive MBA. В штате организации было несколько десятков человек, формировался стабильный поток выручки, своевременно уплачивались налоги.


Правление БСПН решило письменно обратиться к регистрирующему органу за разъяснениями.
 
 
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Правление Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского обсудило тревожные тенденции в отношениях с госорганами.
 
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