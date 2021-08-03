Лес лежит: последствия сильного ветра на Витебщине

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пишет sputnik.by, что из-за сильнейшего ветра лес был практически полностью уничтожен. По информации пользователей социальных сетей, видео было снято на дороге, соединяющей Полоцк и Верхнедвинск. На кадрах видно,sputnik.by, что из-за сильнейшего ветра лес был практически полностью уничтожен.





Как ранее рассказали в МЧС Беларуси, стихия обрушилась на Витебщину днем: были зафиксированы множественные падения деревьев, а также повреждения кровель зданий в отдельных населенных пунктах.











