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Лес лежит: последствия сильного ветра на Витебщине
Источник материала: Партизан
Сильный ветер повалил лес в Полоцком районе в понедельник 3 августа. Смотрите на видео кадры, снятые очевидцами.
© ВКонтакте / ЧП и ДТП | Витебск
По информации пользователей социальных сетей, видео было снято на дороге, соединяющей Полоцк и Верхнедвинск. На кадрах видно,
Как ранее рассказали в МЧС Беларуси, стихия обрушилась на Витебщину днем: были зафиксированы множественные падения деревьев, а также повреждения кровель зданий в отдельных населенных пунктах.
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Сильный ветер повалил лес в Полоцком районе в понедельник 3 августа. Смотрите на видео кадры, снятые очевидцами.
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