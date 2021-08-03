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Всё плохо? В Нацбанке рассказали о ценах и финансовой стабильности

03.08.2021 08:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Всё плохо? В Нацбанке рассказали о ценах и финансовой стабильности
Цены будут расти и дальше / TUT.by
Цены в Беларуси продолжают расти, а годовая инфляция приближается к 10%. Что происходит и в каком состоянии белорусская экономика? На прошлой неделе это обсуждали на расширенном заседании Нацбанка, после чего регулятор опубликовал объёмные доклады по теме. Еврорадио изучило их и приводит главное.

Реальная инфляция даже выше


Начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрий Мурин в своём докладе констатирует, что негативные ожидания и среди населения, и среди предприятий продолжают расти.

Регулятор проводил опросы и определил, что ощущаемая инфляция (то есть не сухая цифра статистики, а то, как на самом деле воспринимается рост цен) выросла до 14,6% в июне.

"По данным мониторинга предприятий, рост потребительских цен в ближайшие месяцы ожидают свыше 90% опрошенных руководителей организаций. Из них 47,5% считают, что интенсивность роста потребительских цен сохранится на текущем уровне, а 33% — что рост цен ускорится", — отмечает Мурин.



Что же способствует этим, как говорит Мурин, "проинфляционным импульсам"? Среди негативных факторов он перечисляет "недостаточный уровень развития конкуренции в стране" и "невысокую эффективность работы многих отечественных предприятий". Влияют и высокие инфляционные ожидания, а также настороженность на валютном и депозитном рынках.

Признаёт Мурин и влияние санкций на ситуацию в экономике в целом.

Правда, исключительно внутренними проблемами рост цен и настороженность населения и производителей не объясняются. По данным Нацбанка, инфляция разгоняется во всём мире, в том числе и среди основных партнёров Беларуси. Замедление инфляции ожидают нескоро.

"В сложившихся условиях ожидается, что по итогам III квартала 2021 года годовая инфляция сохранится вблизи уровня, сложившегося в июне. Такая динамика во многом обусловлена уже произошедшим её ускорением. В последующем интенсивность инфляционных процессов замедлится: по итогам 2021 года прирост потребительских цен оценивается около 9%. Ожидается, что к концу 2022 года инфляция в годовом выражении приблизится к 6%", — прогнозирует Мурин.


Стрессы и снова стрессы


"Финансовый сектор Республики Беларусь уже более пяти кварталов функционирует в стрессовых условиях", — констатирует в своём докладе начальник управления финансовой стабильности Игорь Могилевич.

Основными угрозами он называет "нарастающее санкционное давление" и "неустойчивость ресурсной базы банков". Правда, следом он говорит, что банки пока успешно справляются с вызовами.

В чём ещё проблемы для финансовой стабильности? Могилевич указывает на отток депозитов из банков. Ситуация в целом не радостная.

"Наибольшую уязвимость к действию негативных факторов демонстрировали срочные депозиты населения в иностранной валюте. Их величина за полугодие снизилась на 13,4%. Динамика срочных рублёвых депозитов населения также носила неустойчивый характер, но по итогам полугодия зафиксирован их рост на 1,6%", — отмечает он.


Не вызывает оптимизма у Нацбанка и то, что растёт доля необслуживаемых кредитов — в первую очередь это касается предприятий. У некоторых банков доля таких кредитов в портфеле достигает 10%.

Что будет дальше, Могилевич загадывать не берётся: признаёт, что "новые шоки" предсказать невозможно. Но капля оптимизма в его докладе есть: во всяком случае, пока что финансовая система худо-бедно справляется с вызовами. Соответственно, удаётся кое-как удержать и другие показатели, в том числе инфляцию.
 
 
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Рост потребительских цен в ближайшие месяцы ожидают свыше 90% опрошенных руководителей организаций.
 
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