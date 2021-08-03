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В Германии в аварии погиб белорусский тяжелоатлет Алексей Мжачик

03.08.2021 08:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Германии в аварии погиб белорусский тяжелоатлет Алексей Мжачик
Фото: weightlifting.by
В аварии в Германии погиб белорусский тяжелоатлет Алексей Мжачик. Ему было 25 лет, пишет «Еврорадио».

Происшествие случилось 1 августа. По информации издания, водитель автомобиля, в котором ехал спортсмен, не справился с управлением на автобане, врезался сначала в отбойник, а после — в столб.

От полученных телесных повреждений штангист умер на месте происшествия. Водитель и еще два пассажира получили тяжелые травмы и на вертолете были доставлены в больницу.

Алексей Мжачик — мастер спорта международного класса, выступал в весовой категории свыше 109 кг. Участник Олимпийских игр в Рио-2016. Бронзовый призер молодежного чемпионата Европы, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2012 и 2015 годов.
 
 
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