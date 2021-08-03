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«Еврорадио»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Германии в аварии погиб белорусский тяжелоатлет Алексей Мжачик Происшествие случилось 1 августа.

Происшествие случилось 1 августа. По информации издания, водитель автомобиля, в котором ехал спортсмен, не справился с управлением на автобане, врезался сначала в отбойник, а после — в столб.От полученных телесных повреждений штангист умер на месте происшествия. Водитель и еще два пассажира получили тяжелые травмы и на вертолете были доставлены в больницу.— мастер спорта международного класса, выступал в весовой категории свыше 109 кг. Участник Олимпийских игр в Рио-2016. Бронзовый призер молодежного чемпионата Европы, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2012 и 2015 годов.