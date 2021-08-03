Как понять, что пора менять тормозную жидкость

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Зачем нужна специальная жидкость

Сколько служит тормозная жидкость

Как понять, что тормозную жидкость пора менять

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В гидравлической тормозной системе автомобилей применяется специальная жидкость. Помимо основного свойства всех жидкостей – несжимаемости – она обладает рядом других важнейших свойств, без которых обойтись будет очень непросто.Теоретически, в гидравлической тормозной системе можно использовать абсолютно любую жидкость, даже обычную воду. Это позволит передавать усилие дистанционно. Работает система просто: нажимая на педаль тормоза, водитель приводит в движение поршень главного тормозного цилиндра, жидкость движется по трубкам и шлангам и приводит в действие поршни колёсных исполнительных механизмов, те, в свою очередь, надавливают на колодки, прижимая их к дискам или барабанам. Автомобиль замедляется.В отличие от воды, специальная тормозная жидкость сохраняет свои параметры в очень широком диапазоне температур: она не превращается в лёд зимой и не закипает во время торможений от нагрева. Обладает она и ещё одним важнейшим свойством – не вступает в реакцию с компонентами тормозной системы и смазывает поршни в тормозных цилиндрах. Вроде, та же вода, да не та!Тормозная жидкость работает и в 40-градусную жару, и в крещенские морозы. При активном торможении температура жидкости в системе доходит до более чем 230 градусов по Цельсию, но она не закипает. Объяснение этому кроется в её составе.Тормозная жидкость преимущественно состоит из гликоля, который обладает не только положительными, но и отрицательными свойствами – он вбирает в себя влагу из воздуха из-за высокой гигроскопичности. Всего через два–три года эксплуатации воды в тормозной жидкости становится столько, что максимальная рабочая температура существенно снижается. Изменяется и точка кристаллизации «тормозухи» при холодах. На торможениях водителю всё сильнее приходится давить на педаль, но она становится «ватной», эффективность замедления серьёзно ухудшается.По наблюдениям экспертов, за 2–3 года эксплуатации автомобиля в тормозной системе набирается до 2–5% воды. Температура кипения при этом падает на впечатляющие 30–40 градусов.Основным показателем к замене тормозной жидкости является её возраст. Правило работает даже в случае, если ваш железный конь годами просто стоял. Всё это время тормозная жидкость продолжала контактировать с воздухом и впитывать влагу. Тянуть с заменой не стоит: вода в тормозной системе начинает убивать магистрали изнутри. Больше всего страдают от неё главный тормозной цилиндр, рабочие тормозные цилиндры и трубки (они с завода обычно идут стальными).Показателем к замене жидкости является и внушительный пробег. Специалисты рекомендуют обновлять тормозуху один раз в 40–50 тыс. км (такое расстояние многие проезжают всего за год).Понять, что ваша тормозная жидкость чувствует себя плохо, можно даже визуально. Достаточно отвернуть пробку с расширительного бачка и заглянуть внутрь. Если жидкость чистая и прозрачная, беспокоиться не о чем. Следы загрязнений и чёрные хлопья – верный повод навестить автосервис или заменить тормозуху самостоятельно. «Живая» тормозная жидкость имеет слегка золотистый цвет и высокую прозрачность.Проверить свойства тормозной жидкости можно и на практике. Для этого вам придётся выехать на безлюдную дорогу и безопасно выполнить несколько жёстких торможений подряд с большой скорости. Если заметите, что с каждым новым торможением эффективность ухудшается, вердикт однозначен – жидкость к замене.Специальные тестеры также позволяют проверить свойства тормозной жидкости. Щуп прибора или тест-полоска окунаются в расширительный бачок. Результат вы получите менее чем за одну минуту.В обязательном порядке заменяется тормозная жидкость и при каждой смене любого компонента тормозной системы, за исключением колодок и прочей «внешки» – то есть замене или снятии трубок, шлангов, главного и рабочих тормозных цилиндров. В этом случае всё равно потребуется доливка и прокачка. Оставлять старую жидкость смысла не имеет. Менять нужно весь объём полностью – без остатка.