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Павел Усов. Фото: «Белсат»

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Усов: Это приговор нашему обществу Их так воспитали, их к этому приучили: не знать, не думать и молчать.

108 человек, спортивная элита общества - это не так много, но достаточно для такого мощного шага как солидарность, сплоченность. Общая позиция и поддержка для Тимановской, демонстративный отказ от участия в Олимпиаде в случае давления и снятия их коллеги был бы таким ударом по режиму, который не смогли бы нанести никакие санкции. Олимпийцы, могли бы действительно стать ОЛИМПИЙЦАМИ, героями равными Богам, помочь стране избавиться от тирании, обрести свободу. Это был бы великий исторический момент, величайшая победа Духа, ценнее всех наград.Но, видимо спортсмены предпочли быть рабами, в услужении у главы режима и стать очередным позором для нации. Их так воспитали, их к этому приучили: не знать, не думать и молчать.Один уже заявил, что он вне политики и насилие против его же сограждан его не интересует. Другой с гордостью сказал, что он не представляет народ, но только тех, кому он обязан карьерой (настоящий патриот).Многие из состава, вне сомнения, примут участие в публичной пропагандистской акции против Тимановской, с той же лёгкостью с какой многие спортсмены "подписались под Лукашенко" в 2020 году и массово проигнорировали репрессии против своих коллег. Вот оно участие в политике в самой мрачной её форме.В этом случае, что можно требовать и ждать от рабочих и силовиков.Всех верных безусловно наградят орденами и квартирами, но они останутся трусами и проигравшими.На самом деле это печальная ситуация, когда люди -"бойцы" лишены смелости и воли, когда их стремление к победе выражается лишь в рабском услужении власти и унижении перед ней. Это, к сожалению, приговор нашему обществу. Шаг Тимановской - конечно шок для системы, но в целом Система победила в головах остальных, которые продолжают быть её верными солдатами.