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Праздник 3 августа: что строго запрещено делать, главные традиции и кто именинник
Источник материала: UDF
Фото: freepik
Что нельзя делать в этот день, кто отмечает день ангела, важные традиции и приметы - читайте далее в нашем материале.
Онуфрий был монахом Киево-Печерского монастыря и жил в Антониевых пещерах в 12 веке. Его останки и сейчас находятся в монастыре. Сейчас точно не известно, почему Онуфрия причислили к лику святых. Но есть информация, что он был безмолвным затворником, держал строгие и длительные посты, как и многие окружающие его монахи. Он отличался суровым характером.
Что нельзя делать в эту дату
В этот день все нужно делать молча. Только в самом крайнем случае можно разговаривать. Даже такие длительные работы, как ремонт и уборка закромов, наши предки проводили в полной тишине. Считается, что если нарушить запрет, то будут ожидать неприятности и болезни.
Приметы на 3 августа
Издавна существуют погодные приметы на этот день.
Холодная ночь – зима будет ранней и морозной.
Грозовой дождь – осень будет сырой.
Сорока громко кричит – зима будет теплой.
Много желудей – следующий год будет удачным.
Паук не плетет паутинку - скоро задождит.
Светлячки на виду – примета к ранней осени.
Солнечные и погожие деньки предсказывают резвящиеся на поверхности мелкие рыбки.
Похолодает, если 3 августа домашние гуси пробуют улететь.
Рожденные в этот день – открытые и чистосердечные люди, они всегда достигают поставленной цели.
Именины у Ивана, Анны, Федора, Онисима, Георгия, Онуфрия, Евгения, Романа, Петра и Семена.
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Рожденные в этот день – открытые и чистосердечные люди, они всегда достигают поставленной цели.
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