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Денежный гороскоп на август: кого ждет стремительный успех, а кого - сплошные убытки

03.08.2021 08:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Денежный гороскоп на август: кого ждет стремительный успех, а кого - сплошные убытки
Коллаж: РБК-Украина
Гороскоп на август 2021 расскажет про финансовые перспективы для всех двенадцати знаков Зодиака. Астрологи назвали главных счастливчиков и неудачников последнего месяца лета.

Об этом сообщает gsminfo.

Овен


Астрологи советуют вам сделать паузу в работе и как следует отдохнуть. Август - тот месяц, когда не следует торопиться, взять паузу, чтобы понять, к чему вы стремитесь и каким путем стоит двигаться дальше.

Телец


Тельцам следует реализовываться на полную и стремиться к большим заработкам, даже если вас все устраивает - и работа и заработки. Не сдерживайтесь, направляйтесь вперед к мечте несмотря ни на что, вам будет способствовать сама Вселенная.

Близнецы


Близнецы в августе окажутся на пике финансового успеха. Несмотря на то, что сейчас лето, не расслабляйтесь и стремитесь к большему. Вы ежедневно будете набирать обороты и зарабатывать все больше и больше.

Рак


Ракам также "светит" немалая прибыль. По крайней мере по сравнению с июлем вы почувствуете поразительную разницу. Астрологи говорят, что вы сможете насладиться работой и всеми ее благами по полной.

Лев


Львов ждет ожесточенная борьба за лидерство в коллективе. Однако если вы попытаетесь воспринимать препятствия как игру, вам наверняка удастся выйти из нее победителем.

Дева


У вас впереди месяц активной работы, почти без передышек. Желание успеть все в этом месяце будет основным мотивом для вас. Но благодаря исключительному усердию им это непременно удастся.


Весы


Последний месяц лета пройдет для вас в творческом полете. Работа получится просто невероятной и непременно коснется окружающих вас людей. А финансовая награда за нее удовлетворит ваши самые смелые ожидания.

Скорпион


Скорпионы наконец почувствуют, что выбрали верное направление. Наслаждение, которое они получат от работы в августе, ни с чем не сравнить. Да и зарплата не разочарует вас.

Стрелец


Ваш профессиональный опыт и острый ум в конечном будут в августе замечены руководством. Не исключено, что вас неожиданно повысят. Да и карманы на новой должности значительно потяжелеют.

Козерог


В августе контролировать доходы вам станет сложновато, хотя зарабатывать вы будете неплохо. Попробуйте детально спланировать свой бюджет и не делать необдуманных покупок.

Водолей


Водолеям в этом месяце придется не раз отстаивать свое мнение на работе. Будьте осторожны с эмоциями. Тактичность и спокойная уверенность лучшее оружие в таком деле.

Рыбы


Вы и так сделали более чем достаточно, сейчас самое время остановиться и перезагрузиться. В этом месяце звезды предсказывают вам беззаботный отдых и полную гармонию с собой.
 
 
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