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Пять жителей Могилевской и Гомельской областей обвиняются в незаконном обороте психотропов

03.08.2021 08:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело по обвинению пяти жителей Могилевской и Гомельской областей в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке и незаконном сбыте особо опасных психотропных веществ в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.

Двое могилевчан - учащийся лицея, 2002 года рождения, и его безработный родственник, 1987 года рождения, - ранее несудимые, связались через интернет с лицами, занятыми распространением психотропных веществ. Из корыстных соображений они делали закладки запрещенных к обороту субстанций на протяжении двух месяцев. "В ходе предварительного следствия установлены места расположения произведенных закладок с тремя видами особо опасных психоактивных веществ общей массой более 1 кг в Орше, Рогачеве, Горках, Могилеве и на территории Могилевского района", - отметили в Генпрокуратуре.

Кроме того, в январе 2021 года за размещенными обвиняемыми на территории Могилевского района в тайниках психотропами приезжали трое жителей Речицы, которые планировали распространить их на территории Гомеля. При задержании у них при себе и в транспортном средстве сотрудники милиции обнаружили более 400 г особо опасных психотропных веществ.

При изучении материалов дела в прокуратуре Могилевской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.4 ст.328 УК. Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Могилевской области. Примененную ранее к жителям Могилева меру пресечения прокурор оставил прежней - заключение под стражу.

Санкция ч.4 ст.328 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом или без штрафа.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Двое могилевчан - учащийся лицея, 2002 года рождения, и его безработный родственник, 1987 года рождения, - ранее несудимые, связались через интернет с лицами, занятыми...
 
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