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Погранслужба Литвы ужесточит заслон от нелегальной миграции на границе с Беларусью

03.08.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Более широкие полномочия при применении мер к нелегальным мигрантам из стран Азии и Африки, проникающим с территории Беларуси, предоставлены Службе охраны государственной границы при МВД Литвы.

Об этом министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила в понедельник в эфире телевидения LRTЮ, передает ТАСС.

"Соответствующим инстанциям решением правительства предоставлены все полномочия, чтобы не допускать незаконного проникновения в страну нелегальных мигрантов", - сказала глава МВД. Она утвердительно ответила на вопрос, вправе ли сотрудники пограничной охраны не пропускать таких лиц через границу и выдворять нелегалов с территории Литвы. "Наши должностные лица смогут применять для этого все законные и адекватные меры", - сказала Билотайте.

Путь нелегальных мигрантов, как правило, начинается в аэропортах Багдада и Стамбула, откуда они вылетают в Минск. "Мы видим, что этот процесс хорошо организован с использованием туристических фирм и визовой политики. Он поощряется так, чтобы поток нелегальных мигрантов был еще больше", - утверждала глава МВД.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 832 нелегала. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.

 
Теги: Минск
 
 
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Более широкие полномочия при применении мер к нелегальным мигрантам из стран Азии и Африки, проникающим с территории Беларуси, предоставлены Службе охраны...
 
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