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Госсекретарь США: Действия режима Лукашенко подрывают олимпийский дух

03.08.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал недопустимыми действия белорусских властей в отношении легкоатлетки Кристины Тимановской на Олимпиаде в Токио.

«Режим Лукашенко намеревался совершить ещё один акт репрессий на международном уровне, пытаясь заставить участницу Олимпиады Кристину Тимановскую уехать лишь за то, что она воспользовалась своим правом на свободу слова. Такие действия подрывают олимпийский дух, посягают на базовые права человека. Это недопустимо», - написал Блинкен в Twitter.

 
 
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал недопустимыми действия белорусских властей в отношении легкоатлетки Кристины Тимановской на Олимпиаде в...
 
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