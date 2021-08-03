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В Беларуси могут начать производство самопотухающих сигарет
Источник материала: Партизан
В Беларуси изучают возможность производства сигарет с пониженной воспламеняющей способностью, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский в интервью
"В 70% случаев неосторожного обращения с огнем человек погибает от не затушенной сигареты. И конечно же, разумно задать вопрос, можем ли мы сделать самопотухающую сигарету", - сказал Синявский.
По его информации, в настоящее время производители, в частности, Гродненская табачная фабрика "Неман", "активно просчитывает такую возможность и стоимость этой сигареты для того, чтобы обезопасить людей от этой беды".
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В Беларуси изучают возможность производства сигарет с пониженной воспламеняющей способностью, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский в...
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