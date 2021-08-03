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Спасатели уже более 10 дней пытаются потушить торфяной пожар в Петриковском районе
Источник материала: Партизан
Спасатели более 10 дней пытаются потушить торфяной пожар в Петриковском районе недалеко от населенного пункта Бобрик, по состоянию на 2 августа, площадь возгорания составляет 40 га, сообщает МЧС.
"На месте работают 94 человека и 22 единицы техники, в том числе работники МЧС, местное предприятие мелиоративных систем и сельскохозяйственные организации. Работы по ликвидации пожара на месте координирует руководство Гомельского областного управления МЧС. Осуществляется постоянный мониторинг в инфракрасном диапазоне беспилотным летательным аппаратом", - говорится в сообщении ведомства.
По информации МЧС,
Там также отметили, что своими силами проводится очистка мелиоративных каналов и оборудования приямков для забора воды.
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Спасатели более 10 дней пытаются потушить торфяной пожар в Петриковском районе недалеко от населенного пункта Бобрик, по состоянию на 2 августа, площадь возгорания...
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