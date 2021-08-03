Оксана Пушкина: «Ситуация с Тимановской – образец чудовищной зависимости

Журналист Оксана Пушкина прокомментировала скандал на Олимпиаде-2020 с участием беларусской делегации.





«Папа всю жизнь тренировал спринтеров. Разница подготовки между дистанциями 200/400м – огромная. Ситуация в Токио с Тимановской – образец чудовищной зависимости безграмотных беларусских номенклатурщиков от спорта. Своими руками состряпали политическое дело! Впрочем, где тонко, там и рвется», – написала Пушкина.





пишет Трибуна, Национальный олимпийский комитет Беларуси объявил в воскресенье, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Добавим,Трибуна, Национальный олимпийский комитет Беларуси объявил в воскресенье, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.





Представители Беларусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба беларусских легкоатлетов. Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление и ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.