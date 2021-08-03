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В ряде регионов РФ и в Казахстане планируется построить белорусские кварталы

03.08.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские кварталы планируется построить в ряде регионов РФ и в Казахстане, сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович на пресс-конференции в понедельник.




"Тематический квартал сейчас возводится в Калуге. Мы планируем в ближайшее время приступить к соответствующему строительству в Брянске. Псков, думаю, уже в самом начале следующего года тоже войдёт в активную стадию строительства жилья", - рассказал Пархамович.

Он отметил, пишет interfax.by, что взаимодействие Беларуси и РФ в этой части не заканчивается на взаимодействии Минска и Санкт-Петербурга, где также строятся подобные кварталы.

"Безусловно, работа по строительству жилья с различными регионами РФ будет продолжаться, мы видим, что это взаимовыгодное сотрудничество. Но не только жилье интересует наших коллег в России - продолжается строительство и ряда социальных объектов. Поэтому мы будем искать и промышленные объекты, и социальные объекты, и конечно, жилье, и будем с удовольствием строить для наших российских коллег", - подчеркнул министр.

Кроме этого, уточнил он, идут переговоры с казахстанскими коллегами: планируется строительство белорусского квартала в Казахстане и казахстанского - в Беларуси.

"В ближайшее время, до конца текущего месяца, мы планируем встретить у нас первого заместителя министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана", - отметил Пархамович. Он уточнил, что казахстанскому чиновнику продемонстрируют ряд объектов, в первую очередь жилищного строительства.

"И мы планируем уже со следующего года приступить к такому белорусскому кварталу в Казахстане, общая площадь которого составит, по нашим представлениям, около 20-25 тыс. кв. м", - отметил министр.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские кварталы планируется построить в ряде регионов РФ и в Казахстане, сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович на пресс-конференции...
 
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