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Торговый баланс у Беларуси с Россией уходит в минус. Белстат опубликовал отчет

03.08.2021 08:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Торговый баланс у Беларуси с Россией уходит в минус. Белстат опубликовал отчет
Иллюстративное фото
В случае если торговый баланс Беларуси уйдет в минус по всем направлениям, поток валюты, поступающей в страну, снизится, и это может ощутимо сказаться на курсе белорусского рубля.

Дефицит товарной торговли между Беларусью и Россией составил $3,049 млрд. Об этом говорится в отчете, пишет money.onliner.by, который недавно появился на сайте Национального статистического комитета. В этом отчете упоминается показатель торгового баланса в прошлом году, тогда тоже был минус, но дефицит оценивался в $1,090 млрд.

О чем это свидетельствует? Товарооборот между нашими странами увеличивается, но неравномерно. Экспорт в Россию с начала года вырос почти на 22%, но вот импорт из РФ растет значительно быстрее и приближается к 46%. По факту, продавая России товаров на $700, мы импортируем из РФ на $1000.

Неприятная статистика отмечена и по другим направлениям. В 2021 году со странами СНГ торговый баланс у Беларуси упал более чем на $1,025 млрд; со странами СНГ он тоже отрицательный, но там всего минус $38,5 млн. А вот внешняя торговля с Европейским союзом по итогам полугодья выглядит согласно статистическим данным наиболее убедительно — более $1,087 млрд в плюсе.


— Торговый баланс с Европой остается в плюсе сразу из-за нескольких важных обстоятельств, — рассказывает экономист Владимир Ковалкин, руководитель проекта «Кошт урада». — Во-первых, в первом полугодии все еще не начали работать санкции, которые Евросоюз ввел против белорусского правительства. Во-вторых, росту товарооборота способствовало значительное увеличение цен на нефть и нефтепродукты. В итоге основными драйверами роста импорта в ЕС стало сырье: нефтепродукты и древесина.

Важно понимать, что условия для сохранения такого торгового баланса с ЕС выглядят сейчас нестабильными. Велика вероятность, что начнут работать санкции, есть риски, что к ним присоединится один из крупнейших белорусских торговых партнеров — Украина. В случае если торговый баланс Беларуси уйдет в минус по всем направлениям, поток валюты, поступающей в страну, снизится, и это может ощутимо сказаться на курсе белорусского рубля.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Дефицит товарной торговли между Беларусью и Россией составил $3,049 млрд.
 
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